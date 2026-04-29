17M.- Gavira (Vox): "Moreno cae bien, pero le falta la voluntad para tomar decisiones que se requieren en Andalucía"

Manuel Gavira durante su intervención, en Sevilla, en una nueva edición de 'Encuentros SER', con motivo de las elecciones - EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha manifestado este miércoles que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, es una persona que "cae bien" y "sonríe", pero "le falta la voluntad para poder hacer y tomar las decisiones que hacen falta en Andalucía". Ha señalado que él no se ve con un cargo de "vicepresidente" en la Junta en caso de que se llegara a un escenario de un pacto entre PP y Vox tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, como ha ocurrido en otras comunidades.

Así se ha pronunciado Gavira durante su intervención, en Sevilla, en una nueva edición de 'Encuentros SER', con motivo de las elecciones.

Ha planteado qué se le puede decir a un presidente de la Junta de Andalucía que ocho años después de estar en el cargo te dice que hay que "modificar el sistema organizativo del Servicio Andaluz de Salud", sabiendo que había un problema desde hace años.

Según Gavira, Moreno ha reconocido que le faltó "valentía y valor para hacer eso, y es la "persona que requiere la confianza de los andaluces" en las elecciones del 17 de mayo: "¿Por qué le vamos a creer ahora?".

Ha indicado que la "comodidad del señor Moreno no es lo importante, sino la comodidad de los andaluces y si se tiene que meter un lío, para eso es el presidente de la Junta de Andalucía y si se tiene que mojar, pues se tiene que mojar".

"Lo que no es de recibo es que él hable de su estabilidad o de su lío cuando somos los andaluces los que estamos en el lío por su inacción de ocho años", ha indicado Manuel Gavira, apuntando que lo que está claro es que los andaluces quieren tener una buena atención sanitaria y cuando tenemos un presidente que dice que él no ha hecho la reforma necesaria para "no meterse en un lío, lo que está diciendo es dos cosas, que le falta valor, como ya dijo él" y que ha dejado el "mismo funcionamiento que tenía la administración socialista en el SAS".

"Lo que ha hecho ha sido consolidar los problemas que tenía la atención sanitaria en Andalucía y que vienen de la época socialista", ha recalcado Manuel Gavira, quien ha insistido en que un presidente de la Junta está para "mojarse" y tomar decisiones "para beneficiar la vida de los andaluces". "Hágalo porque su lío, su tranquilidad y su comodidad no es lo importante, sino que lo importante es la comodidad de los andaluces", ha dicho Gavira al presidente de la Junta.

"Estamos hablando de que vivimos en un estado de autonomía que lo que genera es desigualdad, los problemas de Andalucía son los mismos hoy que en el año 77 o en el año 80", ha sentenciado el representante de Vox en Andalucía.

De cara a las elecciones, según Manuel Gavira, el PP-A ofrece a los andaluces "lo mismo que hay ahora, incluso en los servicios públicos", mientras que Vox ofrece "un cambio de rumbo, sentido común, y prioridad nacional para las ayudas sociales y para el acceso a la vivienda, que es un pedazo de problema".

Ha indicado que ojalá en Andalucía no tuviésemos que hablar de "prioridad nacional", pero los anteriores gobiernos del PSOE-A y los del PP-A no han sabido resolver los principales "problemas" de los andaluces, como la atención sanitaria o el acceso a una vivienda.

"Nosotros hablamos de prioridad, no de exclusividad, nuestras ideas son esas, que los primeros sean los andaluces como van a ser primero los extremeños los aragoneses y los castellanos leoneses", ha afirmado Gavira.

Respecto a si se ve de vicepresidente de la Junta en caso de que PP-A no revalidara la mayoría absoluta y tuviera que alcanzar un pacto con Vox, como ha ocurrido en Extremadura y Aragón, Gavira ha indicado que no se ve en ese cargo porque no le ha "interesado nunca", y que lo único que le preocuparía sería pelear por un cambio "de rumbo" en Andalucía.

"A mí esas cosas, esas trampas, no", ha indicado Gavira sobre un puesto en la Junta, insistiendo en que a Vox no le interesan los "sillones", sino las políticas. "A mí el sillón no me interesa, ni pienso en eso y no me ha interesado nunca", ha recalcado.

En relación a los altercados sufridos en algunos actos de precampaña como el de Granada el pasado 16 de abril, Gavira ha explicado que desde Vox "vamos a seguir insistiendo precisamente más en los lugares donde tenemos que estar, que son esos lugares donde la izquierda se cree que las calles son suyas y que nosotros no tenemos derecho a trasladar un mensaje", ha sentenciado Gavira.

En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación sobre su relación con representantes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump o la italiana Giorgia Meloni, ha explicado que ambos "son aliados pero no comparten todos sus intereses".

"Lo que echamos de menos desde Vox es que en España el presidente del gobierno defienda los intereses nacionales y de los españoles como sí se hace en otros países", ha apuntado Gavira.