JM+ critica "el incumplimiento" del PP con la conversión de la A-306 en autovía

El candidato de Jaén Merece Más (JM+) al Parlamento de Andalucía en las elecciones del 17M Luis García Millán con una figura de cartón del presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, en la A-306. - JM+

JAÉN 3 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Jaén Merece Más (JM+) al Parlamento de Andalucía en las elecciones del 17M Luis García Millán ha criticado este domingo "el incumplimiento" del PP con la conversión de la A-306 en autovía y ha advertido de que si son "determinantes para formar gobierno, no habrá gobierno sin compromisos firmes con esta autovía".

Al respecto, el candidato ha llevado una figura de cartón del presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, hasta dicha carretera para recordar que "el PP prometió en su programa electoral de 2018 la conversión en autovía de esta vía, conocida también como la carretera Torredonjimeno-El Carpio o la futura autovía Jaén-Córdoba".

García Millán ha señalado que "esta imagen resume perfectamente lo que ha pasado con Jaén durante demasiados años: promesas, fotos, programas electorales y después silencio". El candidato de JM+ ha reprochado que "Juanma Moreno llegó prometiendo que haría lo que el PSOE no hizo tras décadas de ninguneo, pero ocho años después la realidad es que la A-306 sigue siendo una carretera convencional y los municipios afectados siguen esperando".

Así, ha afirmado que "la A-306 no es sólo una carretera, es una muestra evidente del abandono histórico que sufre la provincia", a la vez que ha recordado que "esta infraestructura es clave para la conexión entre Jaén y Córdoba y para el desarrollo de municipios como Jaén capital, Torredelcampo, Torredonjimeno, Jamilena, Martos, Porcuna, Lopera, Arjonilla, Higuera de Calatrava, Santiago de Calatrava, Villardompardo, Cañete de las Torres, Bujalance, El Carpio o Valenzuela, además de su impacto directo en el conjunto de la provincia".

"Hoy hemos traído a Juanma Moreno a la A-306, aunque sea en cartón, para que vea con sus propios ojos lo que no quiere ver desde San Telmo: que prometió una autovía y que en 2026 seguimos teniendo una carretera", ha declarado García Millán, quien ha criticado que "el PP convirtió esta autovía en promesa electoral cuando necesitaba votos en Jaén, pero después ha cambiado la autovía por parches, mejoras parciales y excusas".

EL NACIMIENTO DE JM+

Para García Millán, "Jaén no puede seguir conformándose con que le arreglen los arcenes cuando lo que se prometió fue una infraestructura de alta capacidad", al tiempo que ha subrayado que "este tipo de incumplimientos explican el nacimiento y el crecimiento de Jaén Merece Más". "Si Juanma Moreno se pregunta por qué existe Jaén Merece Más, que venga a la A-306 y lo entenderá perfectamente", ha aseverado, para remarcar que "Jaén está cansada de que unos prometan, otros olviden y todos acaben dejando tirada a esta provincia".

En esa línea, García Millán ha añadido que uno de los motivos por los que dejó su empresa para dar el paso a la política fue precisamente este: "el ninguneo permanente a proyectos esenciales para Jaén", dado que "la A-306 es uno de esos ejemplos sangrantes", al ser "una infraestructura que lleva décadas siendo necesaria, prometida por unos y por otros, pero nunca ejecutada".

El candidato de JM+ ha anunciado que, "si los jiennenses quieren y Jaén Merece Más llega al Parlamento de Andalucía tras las elecciones del 17 de mayo", una de sus primeras medidas será "reclamar y blindar la conversión de la A-306 en autovía". "La A-306 no puede seguir siendo una promesa que aparece en campaña y desaparece al día siguiente de las elecciones", ha avisado, para enfatizar que van a llevarla al Parlamento andaluz "desde el primer momento, con nombres, apellidos, presupuesto y calendario".

EL VOTO

García Millán ha pedido el voto para Jaén Merece Más y ha apelado directamente a los vecinos de la provincia: "El 17 de mayo Jaén tiene una oportunidad histórica", porque "cada voto a Jaén Merece Más será un voto para que esta provincia deje de agachar la cabeza, para que sus carreteras, sus infraestructuras y sus proyectos estratégicos entren por fin en la agenda andaluza".

Asimismo, ha advertido de que, "si JM+ resulta determinante para la formación del próximo gobierno andaluz, la A-306 será una condición irrenunciable". "Si somos determinantes, no habrá gobierno hasta que no haya compromisos firmes, por escrito, presupuestados y calendarizados para la conversión de la A-306 en autovía", ha aclarado, para declarar que "Jaén no va a regalar sus votos a cambio de nada".

El candidato de JM+ ha señalado que "la provincia necesita representantes que no tengan que pedir permiso a Sevilla ni obedecer a Madrid para defender lo que es justo". Según ha indicado, "mientras PP y PSOE se reparten las culpas, los pueblos siguen perdiendo oportunidades, las empresas siguen sufriendo peores conexiones y los vecinos siguen viendo cómo otras provincias avanzan mientras Jaén espera".

Ante ello, García Millán ha reclamado a la Junta de Andalucía "un compromiso real, presupuestado y calendarizado para la conversión de la A-306 en autovía", puesto que "Jaén no quiere más fotos, ni más cartón piedra, ni más promesas electorales; Jaén quiere hechos, y la A-306 tiene que ser una autovía porque es una cuestión de justicia territorial, de seguridad vial y de futuro para los pueblos", ha defendido.

