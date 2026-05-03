Díaz (PP) pide el voto para "seguir transformando" la provincia de Granada con inversiones en infraestructuras

La candidata del PP de Granada a las elecciones al Parlamento andaluz, Rocío Díaz, junto a otros integrantes del PP en esta provincia. - PP DE GRANADA

HÍJAR (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

La candidata del PP de Granada a las elecciones al Parlamento andaluz, Rocío Díaz, ha destacado este domingo, 3 de mayo, en Híjar que la ampliación sur del Metro de Granada constituye "una actuación histórica para la movilidad del área metropolitana, con una inversión histórica y que está muy cerca de ser una realidad", por lo que ha pedido "la confianza" de los granadinos para "seguir transformando" la provincia con más inversiones de calado.

Así lo ha explicado en una comparecencia en la que ha estado acompañada por el presidente del PP provincial en Granada, Francis Rodríguez, y la presidenta del PP de Las Gabias, María Merinda Sádaba.

"El Gobierno de Juanma Moreno ha apostado por la movilidad metropolitana con determinación y con hechos", ha señalado la candidata, quien ha asegurado que los plazos "se están cumpliendo" y "muy pronto" sumarán dos millones de usuarios al Metro de Granada con esta ampliación del transporte "más moderno, rápido y accesible gracias al compromiso de nuestro presidente".

Rocío Díaz también ha resaltado las actuaciones en materia de gestión del agua, de las que Las Gabias se ha beneficiado con la construcción de los nuevos colectores que verterán las aguas residuales en la EDAR Sur de Los Vados. Sobre esto ha dicho que es un proyecto "esencial para garantizar la sostenibilidad y el ciclo integral del agua después de años de desidia y abandono de los anteriores gobiernos".

Mirando al futuro, Díaz ha destacado la importancia de la variante VAU5, que conectará Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias enlazando la Primera y la Segunda Circunvalación. Así, ha explicado que la redacción del proyecto "ya está adjudicada" y que esta nueva vía de alta capacidad aliviará el tráfico en los accesos actuales.

"La VAU5 es una infraestructura clave para ordenar los flujos metropolitanos", ha indicado, añadiendo que "complementa de forma natural la ampliación del Metro, permitiendo una movilidad más fluida y más segura".

"Necesitamos llenar las urnas de votos del PP el 17 de mayo, solo así podremos hacer realidad todos los proyectos que Granada necesita para ser más competitiva", ha aseverado la candidata por esta provincia.

