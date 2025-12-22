El 61.366, quinto quinto premio de la Lotería de Navidad, reparte 12.000 euros entre Granada y Huelma (Jaén)

Dos niños del Colegio de San Ildefonso cantan uno de los premios de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real. - Eduardo Parra - Europa Press

22 Dic.

El número 61.366 ha resultado agraciado con el quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, una cifra que ha sido vendida en Granada y en el municipio jiennense de Huelma, con un décimo vendido en ambos casos, lo que supone un total de 12.000 euros.

El número fue cantado a las 11,50 horas en sexta tabla. En el caso de Granada, de nuevo ha resultado agraciado el centro comercial Carrefour de la carretera de Armilla, mientras que en Huelma, el despacho de loterías donde se ha vendido este quinto premio se halla situado el número 42 de la avenida de Andalucía.

Cada andaluz gasta este año una media de 64,05 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad, lo que sitúa a la región 12,03 euros por debajo de la media nacional, cifrada en 76,08 euros por persona.

La Lotería de Navidad de este 2025 repartirá este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.

Sevilla es la tercera ciudad con más premios 'Gordos' de Lotería navideña cosechados, 19 en total, la última en 2023; Cádiz, la séptima (13), Málaga ocupa la octava posición (12) y Granada es la novena con un total de once grandes premios.

En 2024, el primer premio del Sorteo de Navidad fue para el 72.480