El 6.703, primer premio del sorteo de 'El Niño' 2026, reparte fortuna en las ocho provincias andaluzas

Archivo - Celebración del Sorteo de la lotería del Niño en el salón de Loterías y Apuestas del Estado. Imagen de archivo. - Pool - Archivo

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número 6.703 ha resultado agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, que está dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros por décimo. Este número, muy repartido, ha dejado suerte entre ocho provincias andaluzas.

Según información de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), recogida por Europa Press, el número 6.703 ha caído en varias localidades andaluzas. En Almería, los agraciados se encuentran en Tabernas, Campohermoso, Roquetas de Mar y Dalías; mientras que en Cádiz, el premio ha llegado a Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Algeciras y la capital.

En Córdoba, la suerte ha sonreído a Villanueva del Duque y Cardeña, y en Granada, los afortunados han sido los vecinos de Salobreña y Belicena. Asimismo, en Huelva, los décimos premiados se han vendido en La Antilla, Almonte y Moguer, mientras que en Jaén la alegría ha llegado a Úbeda.

Málaga también se suma a la lista de provincias afortunadas, con ventas en Riogordo, Torre del Mar, Torremolinos y la capital. Por último, en Sevilla, el 'Gordo' ha repartido ilusión en Marchena, San Juan de Aznalfarache y la capital.

LA SUERTE REPARTE EL SEGUNDO PREMIO EN ALMERÍA Y EL TERCERO EN GRANADA

Además del primer premio tan repartido, Andalucía ha vuelto a sonreír con los demás galardones, ya que el segundo premio ha caído en la localidad almeriense de Las Cabañuelas y el tercer premio ha sido vendido en Granada.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), ha correspondido al número 45.875, vendido en Las Cabañuelas (Almería), mientras que el tercer premio, dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo), ha sido para el número 32.615, distribuido en Granada.