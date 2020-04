El 70% de las empresas de la construcción reanundan en Córdoba la actividad sin incidencias, según Construcor

CÓRDOBA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aproximadamente "un 70 por ciento" de las empresas de la construcción e infraestructuras de Córdoba "han vuelto a la actividad" este lunes, "sin incidencias reseñables", pues "la normalidad ha sido la tónica en las obras, tanto residenciales, como civiles, y en las desarrolladas por las empresas de ingeniería que han contado con recursos preventivos para ello", ya que "las empresas que no los han tenido, no han retomado la actividad".

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba, Construcor, las cuales han precisado que las constructoras que no han retomado la actividad no son únicamente las que no han dispuesto de los recursos preventivos preceptivos para ello, sino también "las empresas que ayer a última hora quedaron fuera de juego por el último cambio normativo".

Desde Construcor se ha hecho referencia así al hecho de que el nuevo decreto del Gobierno de la Nación, por ejemplo, prohíbe ahora obras en edificios donde existan viviendas habitadas o en lugares anexos a edificios habitados.

En cuanto a las obras que no se han reiniciado este lunes al no contar sus trabajdores con equipos de protección individual (EPI), tales como mascarillas y guantes, desde Construcor se ha recordado que "los recursos preventivos son adquiridos por las empresas, pero, dada la situación del mercado y la falta de tiempo, por el período festivo de la Semana Santa y el fin de semana, no todas han dispuesto hoy de dichos recursos", por lo que esperan reanudar la actividad tan pronto puedan facilitarlos a sus trabajadores.

Junto a ello y en un comunicado, Construcor también ha señalado que ya se pronunció el miércoles pasado reclamando "claridad, seguridad, garantías y recursos para el reinicio de la actividad, ya que la principal preocupación de las empresas es precisamente asegurar la salud de sus trabajadores".

Por ello, Construcor ha vuelto a insistir en que "se facilite el acceso a los recursos preventivos necesarios, pues de lo contrario no tiene sentido que se reanude la actividad, colocando a empresas y trabajadores en una situación comprometida".

Ante esta situación, el "escudo social y la protección del tejido productivo brilla por su ausencia, ya que el Gobierno no contempla ninguna medida para aquellas empresas y trabajadores que se vean en la imposibilidad de reanudar una actividad que, además, no está catalogada como esencial", e "incluso les está vedado el acceso a una solución como el ERTE por fuerza mayor, colocando a empresas y trabajadores en la tesitura de tener que reanudar los trabajos para proteger su propia supervivencia".

LOS SINDICATOS

Por su parte y en un comunicado, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha afirmado que el regreso de la actividad no esencial se ha producido con "normalidad" este lunes en Córdoba, "a excepción de algunos incumplimientos, centrados sobre todo en el sector de la construcción".

A este respecto, Sarmiento ha avisado que su sindicato "tendrá tolerancia cero con las empresas que no cumplan con los protocolos establecidos para evitar los contagios de Covid-19", recordando que, "si no hay seguridad ni EPI, las empresas no pueden realizar su actividad, y tendrán que cerrar hasta que estén garantizadas todas las condiciones de seguridad". Si no es así, el sindicato acudirá a las administraciones "para denunciar estas carencias".

La secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, por su lado, ha dicho en una nota que "la mayoría de las empresas que han retomado hoy el trabajo" en actividades no esenciales, "tras los 15 días de permiso retribuido decretados por el Gobierno, lo han hecho bajo mínimos y con las mismas plantillas que ya estaban trabajando antes de dicho decreto" y, de forma general, "sin incidentes reseñables".

Sin embargo, en el sector de la construcción "ha habido cierto desconcierto esta mañana a causa del decreto que anoche promulgó el Gobierno", asegurando Borrego que "en este caso ha habido incidencias puntuales por la falta de mascarillas y otras medidas de protección, pero en general hay bastante normalidad", si bien la sindicalista ha pedido a los trabajadores, "en caso de no estar recibiendo los EPI o que no se estén adoptando las medidas oportunas de seguridad, lo pongan en conocimiento de la Inspección de Trabajo o del sindicato".