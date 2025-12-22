El 90.693, tercer premio de Lotería de Navidad, reparte 30,3 millones en Andalucía con más de 25 en Santa Fe (Granada)

Una niña del Colegio de San Ildefonso, canta el tercer premio de la Lotería de Navidad.- Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número ha repartido felicidad en diversos puntos del país, siendo Andalucía una de las regiones más agraciadas con billetes vendidos en toda la comunidad autónoma, dejando más de 30,3 millones de euros, en concreto, 30.350.000 euros, siendo el lugar más afortunado la localidad de Santa Fe (Granada) con más de 25 millones (25.150.000 euros).

El número ha sido cantado a las 11,12 horas en la quinta tabla. En este sentido, el premio ha llevado la fortuna a los municipios granadinos de Santa Fe y la capital; en el primero de ellos este tercer premio ha repartido 50 series en la administración número 1 de Isabel La Católica y tres décimos en el despacho de la calle Real 33, mientras que en la capital se han vendido siete décimos en el quisco número 71 de Plaza Nueva, dejando un total, en este caso, de 350.000 euros.

En la provincia de Cádiz, Chiclana ha vendido 23 décimos de este 90.693, en concreto dos series en la administración número 2 de la calle Botica, dos décimos en el despacho receptor de la avenida Diputación y otro décimo en el centro comercial Eroski, repartiendo así 1,15 millones de euros.

También en esta provincia se ha visto agraciada Jerez, después de que la administración número 16, de la calle Enrique Domínguez, haya vendido una serie completa; en Zahara de los Atunes se han vendido dos décimos en el despacho receptor de Paseo del Pradillo y uno en Algeciras, en Ruiz Zorrilla.

En Huelva, se han vendido once décimos, o lo que es lo mismo, se ha repartido 150.000 euros en premios, en la administración de la avenida Martín Alonso Pinzón. En La Antilla, dos décimos se han vendido en la administración de la avenida Castilla.

En la provincia granadina, este tercer premio se vendido décimo en cada una de las administraciones de Albolote, Calahonda e Iznalloz.

En Córdoba se han vendido diez décimos en Montilla, en el despacho receptor número 3 de la calle Corredera y tres en la capital: dos en la avenida Medina Azahara y uno en la avenida de La Viñuela.

En Jaén se ha vendido una serie en la administración número 6 de la calle Viriato, y en Málaga también han sido varias las localidades que han puesto a la venta este afortunado número. En el aeropuerto se han vendido cinco y uno en la capital, en la administración número 51 de la calla Catapilco; en Torre del Mar, cuatro --despacho receptor de la calle Angustias--, en Estepona un décimo, en el centro comercial Punta la Plata y otro en Torrox, en la carretera Almería-Morche.

Por Almería también ha pasado este tercer premio, tanto en la localidad Vista de los Ángeles, en la administración del Paseo del Mediterráneo, donde se han retirado cuatro números, como en Las Norias, en la carretera de la Mojonera, con un décimo.

Por último, en la provincia de Sevilla, dos décimos se han vendido en Morón, en el despacho número 4 de la avenida de la Asunción, y en la administración de Ciudad de Montilla.

Cada andaluz ha gastado este año una media de 64,05 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad, lo que ha sitúado a la región 12,03 euros por debajo de la media nacional, cifrada en 76,08 euros por persona.

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.

Sevilla es la tercera ciudad con más premios 'Gordos' de Lotería navideña cosechados, 19 en total, la última en 2023; Cádiz, la séptima (13), Málaga ocupa la octava posición (12) y Granada es la novena con un total de once grandes premios.

En 2024, el primer premio del Sorteo de Navidad fue para el 72.480.