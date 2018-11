Ábalos: "No nos iremos del Gobierno sin restaurar bastantes injusticias en este país"

Publicado 17/11/2018 14:43:26 CET

GRANADA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado este sábado que los socialistas tienen la "misión" de restaurar bastantes injusticias en este país", y que no se irán del Gobierno "sin enfrentar algunas de ellas", citando en este sentido el compromiso de aumentar el salario mínimo y la actualización de las pensiones.

"Tenemos que hacer algunas cosas, así que con tranquilidad", y "las vamos a hacer, legalmente, constitucionalmente", ha agregado frente a quienes les critican por gobernar "a base de decreto ley", según ha remarcado, subrayando que habrá elecciones, pero "no cuando ellos quieran".

Ábalos se ha pronunciado de este modo durante su intervención en un acto de campaña celebrado por su partido en Granada con motivo de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.

Allí ha censurado la actitud de "la derecha de esta país" y de quienes están "permanentemente de cacería", cuestionando si los socialistas pueden o no gestionarlo. "No discuten ideas, no las confrontan, van a eliminar", ha dicho, garantizando que esto no les "mina", sino que les hace "más fuertes".

"La misión que tenemos que cumplir es restaurar bastantes injusticias, y no nos iremos de este Gobierno sin enfrentar algunas de ellas", ha enfatizado, incidiendo en que ése ha sido el "compromiso" de todos los gobiernos socialistas y su paso ha supuesto "avances en derechos" en todos los ámbitos.

Así, ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez también tiene que "sacar algunos derechos" y conseguir, por ejemplo, el aumento del salario mínimo, pues "los únicos que se oponen a ello son los que cobran muchísimo más y necesitan que esas personas cobren menos de 900 euros para que la cuenta de resultados les salga favorable".

"Como tampoco nos vamos a ir sin actualizar las pensiones y sin reparar el derecho a los funcionarios" que estos años han asumido una pérdida de poder adquisitivo, ha argumentado, alegando que todo lo harán "legalmente, constitucionalmente", y además habrá elecciones, pero "no cuando ellos quieran".

Ha advertido al PP de que ellos podrían haberlas convocado "hace tiempo", pues "no estaban obligados a tener un gobierno corrupto", y que si hubieran gobernado en vez de "administrar" no pedirían al Gobierno de Pedro Sánchez "que resuelva en unos meses lo que "no hicieron en siete años". "Y nos dicen que gobernamos a base de decreto ley, pero eso se convalida, y para hacerlo hay que tener mayoría", ha recordado, recalcando que ellos "consiguen más mayorías" frente a las "crisis" provocadas por el PP con su forma de gestión.