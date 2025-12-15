Abierto en Jaén el plazo de inscripción para el III Concurso de Peleles de Lumbres de San Antón

Archivo - Un pelele en la lumbre oficial de San Antón 2025. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Municipal de Cultura de Jaén ha abierto el proceso de inscripción para el III Concurso de Peleles Lumbres de san Antón con el objetivo de fomentar esta tradición.

Los interesados en participar pueden apuntarse hasta el próximo 2 de enero tanto de forma presencial como por vía telemática, según ha informado este lunes el Ayuntamiento, desde el que se ha valorado la acogida que el certamen ha tenido en sus dos ediciones anteriores.

Pretende conservar y acrecentar diferentes manifestaciones culturales de arraigo y tradición, esencialmente populares como las lumbres de San Antón. Unas hogueras que, en torno a esta festividad de enero, salpican la ciudad y que están declaradas, junto a la carrera nocturna, de Interés Turístico Nacional.

El modelo oficial de inscripción y las bases para participar en este certamen estarán disponibles en la página web oficial del Ayuntamiento, en la sección de 'Anuncios' y a través del siguiente enlace: https://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_34....

Solo podrán participar aquellos colectivos que se hayan inscrito de forma oficial para el encendido de lumbres dentro de la ciudad. Las bases recogen que los participantes deberán ser mayores de edad y residentes en el territorio nacional, podrán presentarse con un pelele (sea éste en solitario o formando un grupo de peleles).

El muñeco no debe haberse presentado a ningún otro concurso anterior y su diseño y tema elegidos serán libres sin ser ser irrespetuosos, ni mencionar de forma explícita a terceros, colectivos o símbolos políticos, religiosos o ideológicos.

Podrá incluir algún cartel o pancarta con texto y/o lema bien legible que se desee, siempre y cuando no se trata de términos malsonantes y se cumplan con los citados criterios de respeto, ya que supondrían la inmediata descalificación del concurso. Las figuas deben contar con unas medidas de entre un metro de altura como mínimo y 2,5 metros como máximo y no podrán ser fabricados con materiales tóxicos ante el fuego.

MOTIVACIÓN

Junto a la inscripción, los participantes en el concurso deberán realizar entre cuatro y siete fotografías originales (sin editar, en formato jpg, a color) desde varios ángulos del pelele ya terminado, siendo al menos una de las instantáneas durante el momento de la quema en la hoguera. Además, deberán aportar un breve texto explicativo de motivación sobre el tema elegido (nombre del pelele, lema, etcétera).

Las fotografías junto a los datos identificativos del colectivo participante deberán enviarse mediante correo electrónico con el asunto 'Participación en el III Concurso de Peleles de Lumbres de San Antón Jaén 2026' a la dirección cultura@aytojaen.es antes del próximo 22 de enero.

El jurado tendrá en cuenta como criterios de calificación o valoración la creatividad y originalidad de la figura, la calidad y presentación general, la sátira y sentido ingenioso del mensaje o lema, la relación y acierto con las tradiciones jiennenses y la relación y acierto con las temáticas de actualidad.

El fallo se dará a conocer a través de los medios de comunicación y en el tablón de anuncios del Patronato de Cultura durante los días posteriores a la celebración del concurso. Se establece un premio único para el ganador dotado con 500 euros.