Abierto a licitación el suministro de mobiliario para el programa Atenea del Instituto Municipal de Empleo

JAÉN 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial del Ayuntamiento de Jaén (Imefe) ha anunciado la apertura del proceso de licitación para el suministro de material mobiliario destinado al programa Atenea. Este plan de inserción a través de la formación se desarrolla en el marco del programa de empleo, educación, formación y economía social (programa Efeso) y cuenta con financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo de programación 2021-2027.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el concejal de Empleo e Imefe, Luis García Millán, ha destacado en una nota que esta nueva acción tiene como objetivo la licitación del suministro, en régimen de arrendamiento, de mobiliario de oficina para equipar cuatro aulas formativas. "Esta dotación es un recurso necesario para que el Instituto pueda desarrollar adecuadamente los itinerarios formativos enmarcados dentro de este plan de inserción", ha señalado el edil.

En contexto, el presupuesto base de licitación asciende a 29.991,06 euros, impuestos incluidos, lo que supone un valor estimado del contrato de 24.786 euros sin impuestos. El arrendamiento de los bienes tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

El proceso de contratación se tramitará de manera ordinaria a través de un procedimiento abierto simplificado abreviado, lo que permitirá que cualquier empresario interesado pueda presentar su proposición sin fase de negociación. Según el gobierno municipal, el único criterio de adjudicación que se tendrá en cuenta para valorar las propuestas será la proposición económica --el precio--, que ponderará al cien por cien.

Las empresas interesadas deberán presentar su oferta de forma íntegramente electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (Placsp). El plazo límite para la recepción de ofertas finaliza el próximo 20 de marzo de 2026 a las 23,59 horas, mientras que la apertura de las proposiciones económicas se llevará a cabo el día 24 de marzo.