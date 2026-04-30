La Academia de Ciencias Sociales y CaixaBank entregan los premios Francisco de Asís a la sostenibilidad en Andalucía

Entrega de Premios Francisco de Asís a la sostenibilidad en Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Ciencias Sociales y de Medio Ambiente de Andalucía (Acsyma) y CaixaBank han celebrado el acto de entrega de los Premios de Medio Ambiente Francisco de Asís en la oficina Store Sierpes de CaixaBank (Sevilla). Unos galardones que reconocen a personas, instituciones y empresas que destacan por su compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del entorno natural en Andalucía.

Según ha detallado CaixaBank en una nota, el acto ha estado presidido por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España; el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra y el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y de Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, quienes han puesto en valor la relevancia de estos premios como herramienta para visibilizar buenas prácticas ambientales y fomentar una economía más sostenible.

En esta sexta edición, los Premios Francisco de Asís han recaído en la directora de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba, Rosa María Gallardo Cobos, en la modalidad Sociedad y Medioambiente; en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Jaén, en la modalidad Centro de Investigación y Medio Ambiente; y en la empresa Atlantic Copper, en la modalidad Economía y Medio Ambiente.

Durante la ceremonia se ha destacado la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones públicas, universidad y empresa para avanzar hacia modelos de desarrollo que integren crecimiento económico, innovación y respeto por el medio ambiente. Así, CaixaBank reafirma con su apoyo a estos premios su compromiso con la sostenibilidad como uno de los ejes estratégicos de su actividad, impulsando iniciativas que generan impacto positivo en el territorio andaluz.

CAIXABANK, REFERENTE EUROPEO EN SOSTENIBILIDAD

CaixaBank mantiene su firme compromiso con la sostenibilidad como uno de los pilares estratégicos fundamentales para su futuro. La entidad ha consolidado su posición como líder europeo en finanzas sostenibles, centrando sus esfuerzos en la movilización de recursos para iniciativas ecológicas y de impacto social. CaixaBank se ha comprometido a movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles durante el periodo 2025-2027, un incremento significativo respecto a su plan anterior.

Este ambicioso objetivo abarca la financiación de proyectos que promueven la transición energética, la economía circular y otros que generan un impacto social positivo, como microcréditos para personas con bajos ingresos o financiación para proyectos que fomenten la inclusión social. Uno de los enfoques clave de CaixaBank es la integración de los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) en sus actividades, consolidándose como la entidad con más emisiones de bonos verdes y sociales en Europa, sumando un total de 15.000 millones de euros emitidos en diversos mercados.

Estos esfuerzos le han valido reconocimientos de prestigio como el de 'Mejor Banco en ESG' y 'Mejor Banco en Finanzas Sostenibles' en Europa Occidental por Euromoney y Global Finance, respectivamente. Además, CaixaBank sigue expandiendo su impacto en el ámbito de la inclusión financiera a través de MicroBank, su banco social, que ha concedido más de 1.800 millones de euros en microcréditos, beneficiando a más de 410.000 personas.

Por último, el ámbito agroalimentario no se queda atrás, con AgroBank proporcionando financiación sustantiva a más de 500.000 clientes, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles.