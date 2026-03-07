Los accidentes laborales caen un 1,2% en Andalucía en 2025 con 70.500 afiliados más

Archivo - La Consejería de Empleo aboga por reforzar las políticas de prevención para reducir los accidentes laborales. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes laborales en Andalucía han caído un 1,2% en 2025 a falta de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social eleve los datos a definitivos. En total, se registraron durante el pasado año 103.584 bajas provocadas por accidentes en centros de trabajo o camino de ellos. En concreto, 1.323 accidentes menos en los centros de trabajo que los contabilizados en 2024. En el caso de los siniestros más graves, los que se cobran vidas, la reducción es casi del 5,5%.

Desde la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo destacan que "aunque la incidencia esté conteniéndose, es más necesario que nunca continuar reforzando el mensaje de la cultura preventiva, porque las tasas son aún muy elevadas e invertir la tendencia requiere de un compromiso común en el que el Gobierno de Andalucía no va a dejar de movilizar recursos".

La Junta resalta que la siniestralidad ha caído en Andalucía justo en un momento en el que no deja de ensancharse su mercado laboral. Es decir, se están produciendo menos casos pese a haber muchos más trabajadores en activo. De hecho, 2025 se cerró con casi 70.500 afiliados más en la región que en 2024. Si se toma como referencia la Encuesta de Población Activa, en el último trimestre del año, el número de ocupados se había incrementado en 138.300 ocupados respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Todo ello en un contexto en el que dos de los sectores con mayores índices de siniestralidad por la naturaleza de su actividad, como son la Industria y la Construcción, también han incrementado plantillas con reducciones del desempleo por encima de la media regional, un 8,42% y un 10,3% interanual al cierre de 2025, respectivamente.

Desde la Consejería que dirige Rocío Blanco se insiste en un mensaje: "Es imprescindible combinar las medidas preventivas con una labor de concienciación colectiva". Esos son dos de los pilares sobre los que se asienta la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, una hoja de ruta que marca la planificación de todas las actuaciones en marcha. El documento es fruto del consenso alcanzado con los principales agentes económicos y sociales en el seno del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, el máximo órgano de participación en la materia.

La estrategia moviliza 48 millones de euros y tiene ya en ejecución el primero de sus dos Planes de Actuación, el que abarca desde 2024 a 2026, con cien medidas concretas a las que se destinan casi 23 millones de euros. La apuesta es ambiciosa e incluye desde líneas de incentivos para asentar la cultura preventiva en las pymes hasta campañas de concienciación o un notable incremento en las visitas a empresas para extremar la precaución.

Todo ello con una especial atención a las nuevas formas de siniestralidad laboral asociadas a riesgos inexistentes hasta hace poco, como los asociados a la digitalización o el trabajo a distancia, o los que han multiplicado sus efectos, en especial los vinculados a dolencias psicológicas. Hay ejemplos más que sobrados de todos los 'frentes' en los que está actuando la Consejería de Empleo.

Las ayudas directas a pymes para respaldar sus propios proyectos de prevención de riesgos laborales suman ya más de once millones de euros desde que arrancó la legislatura. También se han realizado 11.600 visitas a más de 6.100 empresas para comprobar in situ las condiciones materiales de seguridad o para prestarles asesoramiento a través de programas específicos.

Entre ellos, 'Alerta accidentes' o el que trata de prevenir la siniestralidad provocada por las caídas en altura. También el dirigido a combatir los accidentes con maquinaria pesada, muy comunes en la construcción o la agricultura. Otras campañas han incidido en la protección ante el estrés térmico, los riesgos asociados a enfermedades profesionales o los riesgos psicosociales, con especial atención al estrés laboral, el acoso en el trabajo o factores de prevención de la salud mental.