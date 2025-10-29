Un acertante de la Bonoloto gana casi dos millones de euros con un boleto validado en Málaga

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este miércoles, 29 de octubre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 1.969.523,96 euros al propietario de un boleto sellado en Málaga.
En concreto, el boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 51.245 de Málaga, situado en la avenida de Miraflores de los Ángeles, 1, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 83.651,80 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Lorca (Murcia), situada en Corredera, 20, y en la número 1 de Navalcarnero (Madrid), situada en Libertad, 70.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 29 de octubre, ha estado formada por los números 7, 8, 17, 23, 28, 38. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.841.871,00 euros.