Un acertante de Zújar se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 12 de mayo, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad granadina de Zújar, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código BZN58201, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 36.580, situado en Avda. de los Baños, 13.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 12 de mayo, ha estado formada por los números 26, 35, 32, 36 y 4. Las estrellas son 7 y 5. La recaudación ha ascendido a 42.740.781,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.