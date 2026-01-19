Activado el Plan de Actuación Territorial médico forense del Imlcf en Córdoba

Familiares de los pasajeros del tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, acuden a la estación de trenes de Huelva. A 19 de enero de 2026, en Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha activado el Plan de Actuación Territorial médico forense del Instituo de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf).

En un mensaje publicado a través de la red social X (antes Twitter), han precisado que han desplegado a 32 efectivos de Córdoba y Lucena, en concreto, 16 forenses, cuatro psicólogos, dos trabajadores sociales y personal técnico y administrativo.

Asimismo, han indicado que han alertado a equipos de Sevilla y Granada por si fuera necesario activar el protocolo de levantamiento de cadáveres, identificación y autopsia en coordinación con equipos de emergencia y policía", dadas las circunstancias excepcionalmente graves ocurridas en la localidad cordobesa de Adamuz.

Por otro lado, la consejería ha concretado que los fallecidos en el accidente ferroviario serán trasladados al Imlcf en la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

En contexto, por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia. En relación, la circulación de trenes de Alta Velocidad (AV) continúa suspendida.

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

En relación, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.