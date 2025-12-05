Las actividades navideñas de la Fundación Kutxabank arrancan este sábado en el Palacio de Viana de Córdoba

Actividades infantiles, conciertos y una exposición conforman la oferta de la Fundación Kutxabank esta Navidad. - FUNDACIÓN KUTXABANK

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Kutxabank ha organizado un variado programa cultural para las fiestas navideñas en Córdoba, denominado 'Viana en Navidad', que incluye actividades infantiles, conciertos, un belén y el 'Árbol de los Deseos', y todo ello en los escenarios que constituyen el Palacio de Viana y el teatro Avanti en la capital cordobesa.

Según ha informado ya la Fundación Kutxabank en una nota, el ciclo de actividades navideñas arrancará este sábado 6 de diciembre con la exposición 'Belenismo, Patrimonio, Cultura y Tradición', que se mantendrá en la Sala Polivalente hasta el próximo 4 de enero y que sirve como hilo conductor de la festividad.

De forma paralela, los visitantes podrán disfrutar del tradicional belén del Palacio de Viana en el Patio de Recibo, mientras que en el de la Cancela estará el 'Árbol de los Deseos', decorado con los deseos del personal de la Fundación.

El evento central del programa musical, por su lado, tendrá lugar el 20 de diciembre con 'Viana Canta en Navidad', una jornada con tres actuaciones sucesivas en el Patio de Columnas del histórico palacio nobiliario.

Los conciertos empezarán a las 11,00 horas con la Escolanía Profesional de Córdoba, seguida, a las 12.00 horas, de la Agrupación Musical 'Noches de mi Ribera' y de 'Navidad en Córdoba' a las 13,00 horas. El acceso a este espectáculo es gratuito.

FLAMENCO Y PROGRAMACIÓN FAMILIAR

Al día siguiente, el próximo 21 de diciembre, a las 12,00 horas, será el flamenco el que inundará el Teatro Avanti de la ciudad, con la 'Navidad Flamenca', un espectáculo que contará con el cante de Raúl Alcántara 'El Troya' y Araceli Campillos; el toque de Juan Marín y Román Carmona, y el baile de María García y su grupo. La venta de las entradas en este caso está abierta en las taquillas del Palacio de Viana y en su web (www.palaciodeviana.com).

Por su parte, la programación familiar navideña de la Fundación Kutxabank incluye actividades para los más pequeños, que se celebrarán en el Salón de Tapices del Palacio de Viana. Así, los eventos de teatro y magia se iniciarán el próximo 23 de diciembre, con la actuación mágica 'La Chispa Mágica de Flain', a la que seguirá, el 26 de diciembre, la obra teatral 'El Dragón Glotón'.

El ciclo de teatro continúa el próximo 30 de diciembre con 'Entre Fábulas y Leyendas' y concluirá el próximo 2 de enero con la pieza 'Viaje a Babia'. La entrada es libre hasta completar aforo para niños y niñas de entre cuatro y 12 años.

El horario de visitas al Palacio de Viana durante la Navidad será de 10,00 a 19,00 horas, de martes a sábado, y los domingos de 10,00 a 15,00 horas. En Nochebuena y Nochevieja abrirá de 10,00 a 14,00 horas, mientras que el día de Navidad y los de Año Nuevo y Reyes permanecerá cerrado.