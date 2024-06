Adelante acusa a Junta de suprimir un programa de orientadores escolares que supondría perder 284 empleos temporales

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha acusado este miércoles a la Consejería de Desarrollo Educativo de planear el cierre del programa de Unidades de Acompañamiento, en el que participan 300 orientadores, y que supondría la pérdida de 284 contrataciones temporales, aunque ha precisado que esta iniciativa "no está confirmada oficialmente".

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, el portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha apuntado que en la educación andaluza "hay una ratio insostenible" de alumno y orientador, por lo que ha concluido que "faltan miles de orientadores" en el sector.

Con la petición de que "exigimos transparencia" ante la falta de oficialidad de esa iniciativa, ha recordado que el año pasado la Consejería "anunció algo que era mentira", como era la creación de 306 plazas de orientadores y de esas 284 eran del Programa de Unidades de Acompañamiento y las 22 restantes del Programa de Bienestar Emocional.

El portavoz de Adelante ha indicado sobre este programa que "se contrata y lleva cuatro cursos haciéndose", lo que supone esa contratación de 284 orientadores, de manera que "si se confirma la eliminación de este programa, serían al menos 284 contrataciones menos, gente que irá al paro, evidentemente", además de remarcar "el problema de atención educativa para los alumnos vulnerables".

García ha explicado que "ya denunciamos que eso era mentira, que no suponía aumentar la plantilla" tras indicar que se trataba de un programa con fecha asegurada hasta final de curso y ahora "parece que van a eliminar este programa y casi 300 plazas de orientadores".

"Supone un recorte que no había sucedido desde que gobierna el Partido Popular en la Junta de Andalucía", ha apuntado García, quien ha inferido que "es un ataque de la señora del Pozo y del Partido Popular a los orientadores y orientadoras" para entonces pedir "que dé explicaciones".

"¿Cuál es la explicación que da para recortar las 300 plazas de orientadores y orientadoras para el curso próximo?", ha afirmado el portavoz de Adelante Andalucía, quien ha planteado que "es fundamental que esto salga en los medios de comunicación y empiece la Consejería a dar explicaciones".

LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN NO SE ESTÁ CUMPLIENDO

García también ha recordado que han transcurrido cuatro años de la aprobación de Ley de bioclimatización de los centros educativos de Andalucía, de la que ha recordado que fue una norma que propuso su partido "a raíz del movimiento social" que hubo de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) y Escuelas de calor, entre otros movimientos sociales.

Ha sostenido que "es una ley que pretendía poner las herramientas para que no se pasara ni calor ni frío en las aulas" y "cuatro años después no se está cumpliendo", por lo que ha esgrimido las movilizaciones en centros educativos de la provincia de Sevilla por el calor soportado en clase, un hecho que ha insistido en atribuir a que "la Junta de Andalucía no está cumpliendo la ley, obligada a cumplirla", por lo que ha lamentado que el Gobierno andaluz "no está haciendo apenas actuaciones de bioclimatización".

"Esto es un caso de maltrato institucional de la Consejería de Educación al alumnado y el profesorado", ha inferido José Ignacio García, para reclamar "que no se pase calor en verano, ni frío en invierno en las aulas de Andalucía", antes de concluir que sería "bastante simple de solucionar si hubiera voluntad política y algún interés de la consejera".