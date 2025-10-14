Adelante acusa a Moreno de "esconder información" de los cribados de cáncer y pide la documentación del de mama

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que "está escondiendo información y no para de mentirnos" sobre los diferentes programas de cribado del cáncer, al margen de la crisis ocasionada con las mamografías del de mama, en alusión a los de cáncer de colon y de cérvix.

Ha anunciado el registro en el Parlamento de una Solicitud de Información y Documentación (SID) para que "el Gobierno andaluz publique cuántas mujeres han llamado y en qué provincia son", en relación a las mamografías, además de advertir sobre las informaciones que "estamos conociendo por los medios de comunicación, por redes sociales" acerca de que "hay gravísimos problemas con el cribado de cáncer de colon y con el cribado de cáncer de cervix".

El portavoz de Adelante ha blandido en una comparecencia informativa en el Parlamento el hecho de que la Junta de Andalucía ha anunciado para este miércoles la aprobación en el Consejo de Gobierno de un plan sobre los cribados de cáncer para preguntarse de forma retórica "qué nos están escondiendo".

En el caso del cáncer de mama se ha cuestionado el anuncio de que "ya han llamado a todas las mujeres" ante la premisa de "si no saben cuántas mujeres son las afectadas, cómo saben que han llamado ya a todas las mujeres", para reclamar en ese caso que si ya han llamado a todas las mujeres que "se publique cuántas son y en qué provincias".

García ha considerado sobre la crisis sanitaria que ha conllevado la dimisión como consejera de Salud de Rocío Hernández por las mamografías y una segunda prueba de confirmación de diagnósticos dudoso obedece a que "entonces se demostraría que han mentido", de manera que "no era una cuestión puntual acotada al Virgen del Rocío", antes de proclamar que "estamos mentira tras mentira".

"Estamos escuchando historias aterradoras de gente a las cuales se le ha empeorado su situación de salud debido a un mal funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud o a un mal funcionamiento del sistema de cribado", ha continuado argumentando en este sentido el portavoz de Adelante.

Los reproches de José Ignacio García hacia el Gobierno andaluz y a su presidente en particular los ha sustentado en que "nos dijo, primero, que eran casos puntuales, que eran 2.000 mujeres, que era un caso puntual que se acotaba al Virgen del Rocío" para señalar entonces que "hoy estamos viendo que el problema también es del cáncer de colon, que también es del cervix".

"Exigimos que se publique toda la información, exigimos que se publique datos de cuántas mujeres, qué provincias, qué hospitales y cuáles son las causas del problema", ha dicho en este sentido.

García ha situado al presidente andaluz en el epicentro del problema de "este totum revolutum, de este caos en el que está el señor Moreno Bonilla", por cuanto ha esgrimido que "ya no puede acusarlo a ningún consejero, ahora es él".

El portavoz de Adelante Andalucía ha considerado que con la crisis de este problema sanitario "lo que ha conseguido el señor Moreno Bonilla es que desconfiemos de este Gobierno, desconfiemos de la sanidad pública", por cuanto ha sostenido que "esto no es un error, es el plan", que ha concretado en la aspiración de que "quieren que desconfiemos de la sanidad pública".

Esa pérdida de confianza en el sistema sanitario público la ha situado José Ignacio García en que el propósito es que "la gente se vaya a la privada, que la gente se pague una prueba en la privada, que la gente se pague las mamografías en la privada".

"Nos mintió aquí en el Parlamento, dijo gritando a viva voz, dirigiéndose a Adelante Andalucía, ¿sabe cuántas mamografías se han derivado a la privada en este Gobierno? Y él dijo cero, cero, cero. Al día siguiente salió en los medios de comunicación que hay un contrato de 300.000 mamografías derivadas a la privada", ha explicado el portavoz de Adelante sobre su desconfianza hacia Moreno.