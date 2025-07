Adelante acusa al PP de montar un "chiringuito ideológico" en el Ayuntamiento de Granada con la oficina ante ocupaciones

GRANADA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía Granada ha acusado este sábado al equipo de gobierno local granadino, del PP, de montar un "chiringuito ideológico" que "criminaliza la pobreza mientras protege los intereses de los grandes especuladores" con la Oficina de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas anunciada por el Ayuntamiento en virtud de un convenio con el Colegio de Abogados.

El Ayuntamiento informó este pasado viernes tras la Junta de Gobierno Local que se trata de un nuevo servicio de asesoramiento jurídico gratuito dirigido a propietarios cuyas viviendas puedan verse afectadas por ocupaciones ilegales en el término municipal de Granada.

En una nota de prensa, el portavoz de Adelante Andalucía en Granada, Néstor Salvador, ha indicado este sábado que "esta oficina no resuelve ningún problema real de la ciudad" y ha mantenido que "es marketing del PP, una herramienta propagandística que estigmatiza a personas vulnerables mientras oculta el verdadero problema" de esta ciudad andaluza, que ha añadido que es "la especulación inmobiliaria".

Desde Adelante Andalucía se ha alertado en este contexto de que la prioridad del gobierno municipal "debería ser garantizar el derecho a una vivienda digna, no perseguir a familias sin recursos". Así, para la formación andalucista, "el problema no es la okupación, sino los fondos buitre que acaparan viviendas, los pisos turísticos que expulsan a los vecinos de sus barrios, y la pasividad institucional frente al encarecimiento del alquiler".

"La realidad es que hay viviendas de sobra" y la ciudad "cuenta actualmente con entre 12.000 y 16.000 viviendas vacías, según diversos estudios recientes de la Universidad de Granada y el Instituto Nacional de Estadística", ha proseguido Salvador.

"El Ayuntamiento no solo lo permite, sino que ahora crea una oficina para proteger a los especuladores y criminalizar a quienes no tienen nada mientras su política de vivienda hace que los granadinos no podamos acceder a una vivienda digna", ha subrayado.

En esta línea, Adelante Andalucía ha exigido al Ayuntamiento que "cierre esta oficina y redirija los recursos a programas de alquiler social, rehabilitación de viviendas vacías y freno a la especulación urbanística" y ha abogado por la expropiación de inmuebles vacíos "que están en manos de bancos y fondos de inversión" para alquilarlos a precio "asequible".