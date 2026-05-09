Adelante afea el "abandono" de la Huerta de San Vicente de Granada y reclama un plan integral para la figura de Lorca

La candidata de Adelante Andalucía por Granada, Inmaculada Manzano. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha recriminado el "abandono" de la Huerta de San Vicente en su centenario y reclama a la Junta de Andalucía un plan integral para la figura de Federico García Lorca.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el próximo domingo, 10 de mayo, se cumplen cien años de la compra de la Huerta de San Vicente por parte de la familia García Lorca, un "lugar emblemático" que fue residencia de verano del poeta granadino y donde escribió algunas de sus obras más importantes. Sin embargo, la conmemoración de esta efeméride "no viene acompañada de una celebración a la altura del legado lorquiano".

Por su parte, la candidata de Adelante Andalucía por Granada, Inmaculada Manzano, ha visitado este lugar de la ciudad para criticar el "estado de abandono" que sufre "este símbolo de la cultura granadina y andaluza".

Pese a que la Huerta es propiedad del Consistorio de Granada y su gestión municipal recae en la empresa pública Gegsa, la candidatura ha señalado la responsabilidad de la Junta de Andalucía en el "déficit de atención" a la figura de Lorca como "referente cultural andaluz" de proyección universal. Todo ello "a pesar de los 100.000 euros de ingresos que se recaudan a través de la venta de entradas".

Entre los problemas detectados, la candidatura ha podido constatar la "falta de personal cualificado", especialmente de guías, lo que ha obligado a cerrar el espacio los domingos, "precisamente los días de mayor afluencia de visitantes".

Esta circunstancia, lejos de ser coyuntural, refleja para la formación una "falta de inversión y de planificación que lastra el potencial turístico y cultural de la Huerta". A esta situación se suma el cierre de los aseos del parque, ubicados en los bares del recinto, que permanecen cerrados de forma habitual, ofreciendo "una imagen de dejadez" a los visitantes.

Asimismo, la candidata ha calificado esta situación como "un maltrato a la cultura granadina" y ha lamentado que el centenario de la compra de la Huerta no haya sido aprovechado por la Junta de Andalucía para desarrollar un programa cultural especial.

"Han pasado cien años desde que la familia de Lorca estrenó esta casa y no hay nada programado. Ni una exposición, ni un ciclo de conferencias, ni una conmemoración pública. Es imperdonable", ha señalado Manzano.

Para Adelante Andalucía, el abandono de la Huerta de San Vicente es un síntoma de un "problema más profundo", en concreto, la "falta de una estrategia autonómica" que sitúe a Federico García Lorca como eje de la identidad cultural andaluza.

Por ello, la formación propone un Plan Andaluz de Impulso a la Figura de Lorca que incluya la coordinación entre administraciones --Ayuntamiento, Diputación y Junta--, la dotación de personal cualificado para la Huerta y los espacios lorquianos de la provincia, y la programación de actividades culturales estables que conviertan a Granada en "un referente internacional del legado del poeta".

Asimismo, Adelante ha concretado que la reivindicación de la Huerta debe formar parte de la estrategia más amplia para la capitalidad cultural de Granada. "Granada no puede ser de ninguna manera referente cultural si no se pone en valor a nuestro poeta más universal. La Huerta de San Vicente es patrimonio de todos y todas las andaluzas y ni la junta, la diputación ni el ayuntamiento pueden seguir mirando hacia otro lado", ha concluido Manzano.

En suma, la candidatura se compromete a llevar esta cuestión al Parlamento de Andalucía si obtiene representación el próximo 17 de mayo, y a trabajar para que el centenario de la Huerta no sea solo una fecha en el calendario, sino el inicio de una nueva etapa de dignificación y proyección de la figura de Lorca desde Andalucía.