Adelante Andalucía acusa de "chantaje" a Juanma Moreno "por vincular las oposiciones al voto"

El candidato de Adelante Andalucía a las presidencia de la Junta en las elecciones del próximo 17 de junio, José Ignacio García. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a las presidencia de la Junta en las elecciones del próximo 17 de mayo, José Ignacio García, ha criticado el que considera "chantaje de Juanma Moreno al vincular las oposiciones al voto". Así, tras las declaraciones del líder del PP-A en el debate electoral televisado y de este pasado miércoles en los medios sobre 'el lío' que se puede armar si el PP no consigue mayoría absoluta, García ha pedido este jueves "que no se chantajee a la ciudadanía".

"Decirle a la gente, a los andaluces y andaluzas, que o votan al PP o las oposiciones peligran, o las ayudas peligran, o las subvenciones peligran, eso es un chantaje", ha afirmado García en un acto de la formación andalucista celebrado en Granada junto a la candidata por esta provincia, Inma Manzano.

El candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta ha reforzado la idea de que las oposiciones a la Administración pública no dependen de los votos al PP: "Oposiciones va a haber independientemente de lo que pase el 17 de mayo y el señor Moreno Bonilla que deje de jugar con la gente y deje de chantajear a la gente".

"Que vote todo el mundo con tranquilidad y en función de lo que siente. Por favor, que las oposiciones o las ayudas o las subvenciones son cosas muy serias, que la gente las necesita, que la gente se está esforzando como para que los políticos anden jugando con ellos", ha concluido García.