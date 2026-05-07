Por Andalucía pide a la Junta que "deje de echar balones fuera" y asuma competencias ferroviarias en Almería

La cabeza de lista de Por Andalucía en Almería al Parlamento andaluz, María Jesús Amate, atiende a los medios antes del debate organizado por la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería. - POR ANDALUCÍA

ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Por Andalucía en Almería al Parlamento andaluz, María Jesús Amate, ha planteado este jueves que la Junta de Andalucía asuma las competencias en movilidad y ferrocarril para "desbloquear" las infraestructuras ferroviarias en la provincia, al sostener que debe ejercer la responsabilidad que le permite el Estatuto de Autonomía.

Amate ha defendido esta propuesta en el debate organizado por la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, donde ha reclamado al Ejecutivo autonómico que deje de "echar balones fuera" y asuma una "responsabilidad directa" en la mejora ferroviaria de la provincia.

Según ha indicado la formación en una nota, la candidata ha apoyado su planteamiento en el desarrollo del Estatuto de Autonomía y ha recordado que su artículo 67 permite al Gobierno andaluz asumir sus competencias en estas materias.

Así, ha pedido que dejen de tirarse "la pelota entre el Estado y la Junta" y, antes del debate, ha criticado el "agravio comparativo" que, a su juicio, sufre Almería frente a otras provincias andaluzas bajo la gestión del presidente andaluz.

"No es normal que en algunas provincias, según le convenga a Juanma Moreno y al PP, asuma las competencias en materia de movilidad, como puede ser Málaga, como ahora están intentando en Granada o en Jaén, y en Almería se dedique única y exclusivamente a echarle las culpas al Gobierno central y no actuar", ha afirmado. Para la coalición, el futuro de la movilidad en la provincia pasa por una "apuesta decidida por el tren público y sostenible".

Por Andalucía sostiene que, con esta propuesta, se reafirma como "la única fuerza capaz de exigir el cumplimiento de los derechos de los almerienses en Sevilla", con el objetivo de que el ferrocarril "deje de ser una moneda de cambio política" y se convierta en una "herramienta real para la cohesión territorial y el desarrollo económico de la provincia".