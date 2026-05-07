Por Andalucía acusa a Junta y Ayuntamiento de Cádiz de "inacción" en las viviendas de Puntales

El número dos de Por Andalucía al Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, Jorge Rodríguez, con vecinos de Puntales. - POR ANDALUCÍA

CÁDIZ 7 May. (EUROPA PRESS) -

El número dos de Por Andalucía al Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, Jorge Rodríguez, ha criticado la "inacción" de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Cádiz a la hora de buscar soluciones a la "difícil" situación que viven las 62 familias de las viviendas de Explanada, 1 y 3 del barrio gaditano de Puntales, con viviendas que, "literalmente se les están cayendo a pedazos". Asimismo, ha asegurado que "existen mecanismos" y que lo que "falta es voluntad".

Según ha indicado Por Andalucía en una nota, acompañado por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno del Principado de Asturias y coordinador general de IU en Asturias, Ovidio Zapico, el también coordinador provincial de IU Cádiz ha mantenido un encuentro con vecinos de las viviendas, guiado ,por el presidente de la comunidad de vecinos, Ramón Virella y por Rosario Astorga, una de las vecinas a las que en estos últimos días se le ha precintado la vivienda, "sin avisarnos antes siquiera".

Rodríguez ha asegurado que "existen los instrumentos y las herramientas para poner solución al problema de estos vecinos, que son las Áreas de Regeneración y Reforma Urbana, un mecanismo que tiene financiación que la Junta de Andalucía no está agotando el presupuesto de rehabilitación de viviendas, que ya se ha puesto en marcha en el pasado en esta ciudad y en otras ciudades de la provincia". Así, ha pedido a la Junta de Andalucía "que ponga de una vez sobre la mesa la solución que los vecinos se merecen y están esperando".

"Después de más de 50 años viviendo en este barrio es inconcebible que, parece ser, que pudiera haber intereses especulativos para que los vecinos de esta barriada, de esta comunidad de propietarios, sean expulsados, mientras se está ofreciendo vivienda de protección oficial, aquí a escasos metros, de más de 280.000 euros", ha afirmado Rodríguez, que ha señalado como "una prioridad para la ciudadanía" el problema de las viviendas en Cádiz y ha apuntado que "estos vecinos tienen la mosca detrás de la oreja porque están viendo cómo se está intentando, de alguna manera, que este problema se silencie, que no se conozca".

En este sentido, ha recriminado que, "tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía no han puesto ni un solo compromiso en firme a los vecinos de este barrio y de esta comunidad". "Desde Por Andalucía decimos alto y claro que hay soluciones, que hay dinero, que hay posibilidades, pero sobre todo lo que tiene que haber es voluntad política", ha incidido Rodríguez, que ha añadido que "si Por Andalucía tiene la oportunidad de estar en el Gobierno andaluz a partir del 18 de mayo se va a poner solución al barrio de Puntales".

Por su parte, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha apuntado "la importancia" de estas elecciones autonómicas, señalando que "es una campaña electoral muy importante, no solamente para los andaluces, sino para el conjunto de la ciudadanía española, porque en este contexto de involución que se vive, en este contexto de emergencia democrática, Andalucía puede ser el primer dique de contención frente a esas políticas que recortan derechos y libertades y deterioran lo público".

Así, el coordinador general de IU en Asturias se ha referido a la "buena oportunidad" del próximo 17 de mayo de "dar un paso al frente, de cambiar y romper este guión que quieren establecer y no tiene por qué ser así, y empezar a hablar de otra manera en cuestiones tan esenciales para la vida como es la vivienda".