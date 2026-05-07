La JEC pide información a Correos tras detectarse un error en la web para solicitar el voto por correo

Oficina de Correos. Imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha pedido información a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos tras detectarse durante un tiempo deshabilitado el enlace en la página web de Correos para solicitar el voto por correo, "al considerar que el plazo había finalizado".

El acuerdo adoptado este jueves nace a raíz de una denuncia presentada por el PP, según recoge el escrito consultado por Europa Press.

La JEC ha exigido a Correo que informe de manera "clara y precisa, por todos los medios a su disposición", de que el plazo del que disponen los electores para solicitar su voto por correo en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo día 17 de mayo de 2026 finaliza este jueves 7 de mayo a las 23,59 horas.

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) pedía este miércoles a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos que rectifique los mensajes de texto que envía a los electores cuando no ha podido entregarles la documentación necesaria para votar por correo en las elecciones andaluzas del 17 de mayo tras detectarse un error.

Según el acuerdo consultado por esta agencia, el PP-A ha tenido constancia de la existencia de mensajes de texto enviados por Correos en los que indica que los interesados en votar en correo tienen toda la documentación a su disposición "hasta el 17 de mayo", cuando la fecha correcta es 13 de mayo.

Ante este hecho, la JEA ha instado a cambiar los mensajes de texto para los electores cuando no se les ha podido entregar la documentación necesaria para el voto por correo para que sea "el envío de INE ELECCIONES estará a disposición del elector hasta el 13/05/2026".

Las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Andalucía están enviando desde el pasado 27 de abril la documentación electoral a las personas que ya han solicitado el voto por correo de cara a las elecciones autonómicas andaluzas que se celebrarán el 17 de mayo que se puede pedir, vía web o en oficinas, hasta el próximo día 7 de mayo.

Así, los electores que deseen votar por correo en dichas elecciones pueden solicitar hasta el 7 de mayo --inclusive-- el certificado de su inscripción en el Censo Electoral, vía 'online' o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

El solicitante tiene de plazo hasta el miércoles, 13 de mayo, para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España, en su horario de apertura.

