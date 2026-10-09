Adelante Andalucía afea críticas por ir en solitario el 29N: "¿Por qué no se cuestiona en Cataluña, Euskadi o Galicia?"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ofrece una rueda de prensa para anunciar la participación de su formación política en las elecciones del 29N. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido este viernes la decisión de su formación de concurrir en solitario a las próximas elecciones generales, sin integrarse en coaliciones como la del Frente Amplio que impulsan Izquierda Unida y Movimiento Sumar, entre otras organizaciones, y ha reivindicado la conveniencia, a su juicio, de que Andalucía cuente con "un partido andaluz que defienda a la clase trabajadora andaluza en el Congreso de los Diputados".

"¿Por qué a Andalucía se nos tiene que cuestionar y (esa opción) no se le cuestiona a otros territorios, a Cataluña, a Euskadi, a Galicia?", se ha preguntado al respecto el portavoz de Adelante en declaraciones a La 1 de TVE recogidas por Europa Press.

José Ignacio García ha argumentado así que uno de los motivos por los que defiende que Adelante concurra en solitario a los comicios generales del 29 de noviembre es para que Andalucía cuente en el Congreso con "un partido andaluz que defienda a la clase trabajadora" de dicha comunidad que es, según ha subrayado, la que tiene "más población de toda España".

Por otro lado, ha reivindicado que "hace falta una izquierda diferente, que conecte con lo que está pasando en la sociedad, que no sea subalterna siempre al PSOE, que no sea la izquierda del Gobierno, que ha defraudado tantísimo", según ha opinado antes de incidir en su convencimiento de que se puede "ampliar espacios" en el ámbito de la izquierda.

En esa línea, ha señalado que no quiere "quitarle ni un solo voto a Podemos-Izquierda Unida", formaciones a las que les desea "toda la suerte del mundo" porque no quiere "pelearse con la izquierda", sino "ampliar" ese espacio, algo que cree que "es posible porque hace cuatro meses", según ha continuado, se demostró en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y ahora augura que se va a dar "un salto más".

El portavoz de Adelante ha agregado que lo que le "preocupa de verdad", y cree que "a toda la gente de izquierda", es que en las próximas elecciones "ganen la derecha y la extrema derecha". "Esa es mi obsesión, y creo que la mejor forma de quitarle voto a la derecha y a la extrema derecha no es seguir con el revoltijo de los líos de las 'peleítas' de la izquierda", ha abundado para defender que "la mejor forma" para ello es "una izquierda diferente, que conecte, que haga otras cosas".

Ha destacado que Adelante "cuadriplicó" sus escaños en el Parlamento andaluz en las elecciones del 17 de mayo --pasando de dos a ocho--, y "quedó por encima de Vox en Sevilla y Cádiz", y todo ello "sin quitarle ni un solo escaño a Izquierda Unida y Podemos", según ha puesto de relieve.

Así, ha defendido que Adelante logró conectar con "gente que a lo mejor se hubiera quedado en su casa si no hubiera estado" la opción de votar por dicha formación, y ha destacado que "eso hizo que se le quitara la mayoría absoluta" con la que contaba el PP-A en el Parlamento andaluz, aunque no se lograra el "objetivo" de que siguiera gobernando, ahora en coalición con Vox, según ha venido a añadir.

"Por tanto, creemos que ampliamos el espacio" en un contexto en el que "gente trabajadora, gente joven, a lo mejor su única forma de canalizar el descontento con la vivienda, con los precios de todo tipo de cosas, con la cesta de la compra, con el tema de la sanidad, es por el racismo de Vox, por la extrema derecha, por el cabreo", y, frente a ello, en Adelante abren "una puerta para que ese descontento lo canalicen contra los verdaderos culpables, los que privatizan la sanidad o los que están especulando", ha continuado argumentando el portavoz de Adelante.

Finalmente, a la pregunta de quién va a ser el cabeza de lista de Adelante Andalucía a las elecciones generales ha respondido que eso se va a "anunciar en estos días", y en todo caso ha prometido que su formación concurrirá con "ocho personas maravillosas" encabezando las listas por las ocho provincias andaluzas de las que ha augurado que desempeñarán "un papel brutal defendiendo a la gente trabajadora de Andalucía en el Congreso".