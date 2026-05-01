El PP de Granada apela a "la estabilidad" para "seguir construyendo el futuro" de la provincia con Juanma Moreno

La cabeza de lista del PP de Granada, Rocío Díaz, Rocío Díaz, en la Romería de la Amistad de Loja (Granada). - PP DE GRANADA

GRANADA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP de Granada, Rocío Díaz, Rocío Díaz, ha destacado la "gran oportunidad de seguir construyendo un proyecto de futuro" para la comarca de Poniente en el primer día de la campaña electoral para los comicios del 17 de mayo. Así, la candidata ha subrayado en Venta del Rayo la importancia de una cita con las urnas "en la que nos jugamos la estabilidad, la moderación y todo lo conseguido frente al ruido y los líos".

En una comparecencia en la Romería de la Amistad de Loja (Granada), Díaz ha explicado que la comarca "ha avanzado con el Gobierno de Juanma Moreno y lo va a seguir haciendo con la confianza de los granadinos", según ha recogido la formación en una nota.

En este sentido, ha destacado la propuesta de ampliación de la Escuela Infantil Infanta Cristina "para aumentar la oferta educativa y facilitar la conciliación en una apuesta decidida por el futuro y el proyecto de vida de las familias de la comarca".

La candidata 'popular' también ha puesto el acento en el impulso del Plan CRECE Industria, una iniciativa orientada a fortalecer el tejido productivo y generar empleo mejorando la competitividad de las empresas locales.

"Loja se va a ver beneficiada de una política que fomenta la innovación, la economía circular y la inversión en ámbitos tan decisivos para esta comarca como la industria agroalimentaria", ha afirmado.

Asimismo, Rocío Díaz ha resaltado los hitos del Gobierno del Juanma Moreno en Loja en los últimos años, como las mejoras en centros educativos del Poniente con 12,5 millones de inversión, la nueva estación de autobuses, la rotonda de acceso al municipio o las intervenciones en caminos rurales y carreteras atendiendo en los últimos meses los graves efectos del tren de borrascas por valor de 4,6 millones de euros.

Para la número uno de la candidatura, "está en nuestra mano elegir la convivencia y prosperidad que nos ha traído la vía andaluza y seguir impulsando nuestros municipios para generar progreso, empleo y bienestar como hemos hecho en la comarca de Loja".

"Hay que proteger lo conseguido, no podemos confiarnos", ha señalado la candidata del PP, quien ha subrayado que la formación "va a llevar el proyecto de Juanma Moreno a todos los rincones de Granada para revalidar la mayoría de estabilidad que nuestra provincia necesita".

