Adelante Andalucía cree que el AVE a Málaga estaría "arreglado" ya si fuera al "norte" aunque afea hipocresía al PP

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 18 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este miércoles que, "si en vez de a Málaga", el servicio de alta velocidad que actualmente está suspendido entre dicha ciudad y Madrid llegara "a otras ciudades del norte de España", ya estaría "arreglado" el problema que impide su reactivación por ahora.

No obstante, ha señalado que es "muy hipócrita decir que lo único que hay que arreglar es el AVE a Málaga, cuando hay más de 100 carreteras" en Andalucía que son "competencia de diputaciones" provinciales gobernadas por el PP o de la Junta de Andalucía, a cargo también de dicho partido, que "no están arregladas" tras el 'tren de borrascas' de este invierno.

En rueda de prensa en el Parlamento, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los periodistas después de que el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) avisase esta semana de que el servicio de AVE entre Madrid y Málaga seguirá suspendido durante la próxima semana y al menos en las primeras del mes de abril.

José Ignacio García ha dicho que tiene "clarísimo" que dicho servicio de alta velocidad estaría ya "arreglado" si fuera a "ciudades del norte de España" en vez de a Málaga, pero a la vez ha reprochado a la Junta y a diputaciones gobernadas por el PP la situación de carreteras andaluzas que continúan "cerradas" al tráfico tras dichos temporales.

EL ARREGLO DE INFRAESTRUCTURAS ANDALUZAS, UNA "PRIORIDAD" PARA TODOS

El portavoz de Adelante ha defendido entonces que tanto para el PP como para el PSOE y "el partido que sea" debería ser "una prioridad arreglar las infraestructuras de toda Andalucía cuanto antes", y ha insistido en tildar de "hipócrita" que por parte del PP se pueda poner "sólo el foco en el AVE" y no en las infraestructuras que "son competencia de la Junta de Andalucía o de las diputaciones del Partido Popular".

De igual modo, José Ignacio García ha insistido en la idea de Adelante de que la Junta de Andalucía debería asumir las competencias en materia de trenes de cercanía y de media distancia, "tal y como pone en el Estatuto de Autonomía", según ha remarcado, para "no tener que estar dependiendo de que a 700 kilómetros de aquí decidan si es una prioridad o no Andalucía".

ACCIDENTE DE ADAMUZ

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas y sobre cuestiones ferroviarias, el portavoz de Adelante se ha referido al trágico accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas y del que este miércoles se cumplen dos meses, y al respecto ha indicado que desde su formación apoyan la movilización que víctimas del accidente han convocado para este viernes en Huelva, así como entienden que "ningún partido tiene que apropiarse de este tema".

"Ningún partido tiene que meter mano en este tema", ha aseverado el portavoz de Adelante, que ha insistido en exigir "una investigación hasta el final" por este asunto, y sobre todo tras informaciones que podrían llevar a concluir que "se podría haber evitado" este accidente, ha añadido.

Sería algo "gravísimo" de confirmarse ese extremo, según ha advertido José Ignacio García, quien ha incidido por ello en exigir que "la investigación" sobre este accidente "llegue hasta el final, y caiga toda la responsabilidad que tenga que caer en los responsables", ya sean estos "tanto políticos como empresas, subcontratas, que eran responsables del mantenimiento de ese tramo de vía", ha añadido.

Ha reclamado además que esa investigación sea "cien por cien independiente, y que ningún partido meta mano en esto", para que "se llegue hasta el final", ha incidido.

AYUDAS POR EL TEMPORAL

En otro orden de cosas, José Ignacio García ha criticado las ayudas que el presidente de la Junta anunciaba el lunes que va a aprobar este miércoles el Consejo de Gobierno andaluz para pymes y trabajadores autónomos afectados por el 'tren de borrascas', al considerar que son "un parche, una auténtica miseria".

El portavoz de Adelante se ha preguntado "dónde están los 1.780 millones de euros que anunciaron el primer día" desde el Gobierno andaluz en materia de ayudas tras dichos temporales, "porque en el BOJA --Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-- no están", pese a que se anunció el 'Plan Actúa' "a bombo y platillo", con gran "despliegue comunicativo".

En esa línea, José Ignacio García ha criticado que "ha habido más despliegue comunicativo que medidas concretas" por parte de la Junta frente al 'tren de borrascas' de este invierno, y lo ocurrido con estas ayudas es "otro ejemplo más de este gobierno" andaluz son especialistas en "vender las cosas en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero después no hay nada detrás" de ese "humo".