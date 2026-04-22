El PSOE se compromete por escrito a construir un nuevo instituto en Manilva (Málaga) cuando gobierne en Andalucía

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, en una visita a Manilva (Málaga). - PSOE MÁLAGA

MANILVA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha firmado un compromiso por escrito ante las madres y padres de Manilva (Málaga) para construir un nuevo instituto en el municipio.

Así lo han informado los socialistas este miércoles en una comunicado, en el que han indicado que el documento expone que Manilva presenta desde hace años "una situación de grave necesidad educativa, derivada de la masificación del IES Las Viñas, que supera ampliamente su capacidad".

A esto se suma, dicen, "el crecimiento demográfico sostenido del municipio y su entorno, la falta de infraestructuras educativas adecuadas para garantizar una educación pública de calidad y la existencia de reiteradas demandas sociales, institucionales y educativas que reclaman la construcción urgente de un nuevo instituto".

Por ello, por medio de este documento el PSOE se ha comprometido a ejecutar las obras del nuevo instituto de Manilva durante la legislatura 2026-2030, incluyendo la aprobación del proyecto, la consignación presupuestaria necesaria y el inicio efectivo de las obras dentro de los plazos administrativos correspondientes".

También se compromete a priorizar la construcción del nuevo centro educativo dentro de la planificación de infraestructuras de la consejería competente; y a garantizar la transparencia del proceso, informando periódicamente a la comunidad educativa, al Ayuntamiento y a las Ampas del municipio sobre los avances administrativos, técnicos y presupuestarios.

Asimismo, han señalado que se comprometen "a mantener este compromiso con independencia de pactos, acuerdos o cambios en la composición del Gobierno autonómico, asegurando que la necesidad educativa de Manilva no quede supeditada a negociaciones políticas", además de a reconocer formalmente "la situación de emergencia educativa del municipio, impulsando las medidas necesarias para evitar que la masificación actual continúe afectando al alumnado".

"A partir del próximo 17 de mayo, el PSOE va a construir el instituto que Manilva necesita", ha declarado Alba, quien ha destacado este compromiso "por escrito, delante de las familias y de la comunidad educativa, porque sabemos que Manilva necesita respuestas urgentes y soluciones definitivas". "Y ese nuevo instituto será una realidad con un gobierno de María Jesús Montero en la Junta de Andalucía", ha añadido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Manilva, Francisco Becerra, ha asegurado que el actual instituto del municipio está "completamente saturado". "Fue construido para 700 alumnos y alumnas y hoy acoge a más de 1.400. Nuestros estudiantes no caben ya ni en las aulas ni en los pasillos. Estamos hablando de un centro educativo que concentra más alumnado que la población total de una veintena de municipios de la provincia de Málaga", ha dicho.

"Esta situación no es digna ni para nuestros jóvenes ni para su futuro", ha manifestado Becerra, quien ha señalado que la construcción de un nuevo instituto "no puede seguir esperando más". "Manilva lleva demasiado tiempo soportando una situación insostenible mientras el Gobierno andaluz mira hacia otro lado".

Según ha incidido, "la educación pública merece planificación, inversión y compromiso real, y eso es precisamente lo que hoy está haciendo el PSOE con la firma de este documento".

