Adelante Andalucía critica al Gobierno andaluz por "volver a subirse el salario"

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Imagen de Archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado al Gobierno andaluz por "volver a subirse el salario" y hacerlo, además, "justo la semana del accidente ferroviario en medio del luto oficial".

Según ha informado Adelante Andalucía en una nota, García ha señalado que "en tres años el presidente de la Junta de Andalucía se ha subido hasta un tercio el salario" cuestionándose "si a la mayoría de andaluces también les han subido un tercio del salario en los últimos tres años", afirmando "sospecho que no".

En este sentido, el portavoz ha calificado de "auténtica falta de respeto que lo hayan hecho esta semana". Además, ha indicado que "merece una reflexión las subidas constantes de salario del Partido Popular".

Asimismo, desde la formación han desmontado la "excusa" que están poniendo desde el PP para justificar la subida salarial indicando que "están obligados" pero, resulta que "en el año 2023 el Partido Popular, con mayoría absoluta, modificó una ley para que cada vez que se suba el salario en el Parlamento se lo suba también el presidente y los consejeros", ha expuesto García.

Para el portavoz, esta vinculación le parece "una trampa" y se ha opuesto a esta subida "tanto en el Parlamento como en el Gobierno". Así, desde Adelante Andalucía han considerado que los cargos públicos ya están "suficientemente bien remunerados" y se oponen "a cualquier subida de salario". Además, ha asegurado que "en varias ocasiones han presentado iniciativas para justificar dietas como cualquier funcionario".

Por último, el portavoz ha resaltado que "nos parece una cosa de cajón y nos aplicamos el cuento", destacando que "los cargos públicos de Adelante Andalucía cobramos el salario de nuestra profesión anterior, como profesor de secundaria".