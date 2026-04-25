El PSOE de Málaga llama a los rondeños "a poner fin a los engaños de Juanma Moreno" con la Serranía

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en un acto de precampaña de los socialistas en Ronda. - PSOE MÁLAGA

RONDA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha llamado a la ciudadanía de Ronda "a poner fin el próximo 17 de mayo a los engaños de Juanma Moreno con la Serranía de Ronda". En un acto celebrado en Ronda en defensa de los pueblos, en el que también han participado la concejala socialista y miembro de la dirección provincial, Fátima Fernández; el portavoz local socialista, Francisco Cañestro; y la secretaria general de los socialistas rondeños, Isabel Aguilera, Aguilar ha asegurado que Moreno "no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo en la comarca".

"Si hay una comarca que ha sido especialmente maltratada por las políticas de Moreno Bonilla, esa ha sido la Serranía de Ronda", ha afirmado Aguilar, que ha recordado que Juanma Moreno "venía mucho a Ronda cuando era candidato y prometió muchas cosas". "También vino alguna vez siendo presidente de la Junta y siguió prometiendo, pero últimamente no viene tanto", ha apuntado.

En este sentido, Aguilar ha criticado que el presidente andaluz "no quiera hacerse fotos junto a una alcaldesa acorralada por la justicia y camino del banquillo". "Lo que debería hacer Moreno Bonilla es pedirle de una vez que presente su dimisión y deje de hacer pasar esta vergüenza a los rondeños y rondeñas", ha dicho.

Aguilar ha denunciado que "ninguna de las promesas que hizo Moreno Bonilla se ha cumplido, ni para Ronda ni para los rondeños y rondeñas". "Prometió una autovía para Ronda y no se ha hecho ni un metro. Prometió mejoras en la carretera Ronda-San Pedro y tampoco se han hecho. Prometió mejoras en el hospital y en la atención sanitaria y, lejos de mejorar, la situación está mucho peor", ha asegurado.

"Es el momento de no dejarnos engañar. El 17 de mayo hay que revisar qué ha hecho Moreno Bonilla por Ronda y por la gente de Ronda, y lo que vamos a encontrar es una larga lista de mentiras, incumplimientos y engaños", ha subrayado.

El secretario general del PSOE de Málaga ha afirmado que en las próximas elecciones "nos jugamos apostar de verdad por nuestros pueblos, por las posibilidades de nuestros pueblos y por el futuro de Ronda de la mano de María Jesús Montero, o seguir en el engaño y las mentiras de Moreno Bonilla". "Los rondeños y rondeñas tienen la oportunidad de poner fin a tanto engaño el próximo 17 de mayo", ha concluido.

Por su parte, Fátima Fernández ha denunciado "los muchísimos incumplimientos del Gobierno de Moreno Bonilla con Ronda", especialmente en materia de infraestructuras y comunicaciones. "Han prometido hasta cuatro autovías y no se ha hecho absolutamente nada. Todo se ha quedado en estudios y en papel", ha lamentado.

Fernández ha recordado los problemas sufridos en la carretera de San Pedro, "con un desprendimiento que mantuvo la vía cortada durante más de tres meses", así como la falta de mejoras en otras comunicaciones clave para la comarca. "Moreno Bonilla viene a Ronda de turismo, pero no viene a trabajar por las necesidades reales de esta ciudad y de sus pueblos", ha afirmado.

El portavoz socialista en Ronda, Francisco Cañestro, ha apelado directamente a las 7.000 personas que votaron al PP en Ronda en las anteriores elecciones autonómicas confiando en que Moreno Bonilla iba a mejorar las cosas. "Cada cuatro años toca hacer balance. Y la pregunta es clara: ¿Ronda está mejor que hace cuatro años? ¿Ha mejorado la sanidad pública? ¿Está mejor nuestro hospital? ¿Se atiende mejor a la ciudadanía cuando va al médico? ¿Ha mejorado la educación o la dependencia?", ha planteado.

Cañestro ha denunciado que Moreno "no ha cumplido su palabra con Ronda". "Nos prometieron hasta tres autovías y no tenemos ni un kilómetro nuevo. Prometieron un hospital sociosanitario público, empezaron las obras y a los dos meses se paralizaron. También prometieron actuar en el yacimiento arqueológico de Acinipo y no han hecho absolutamente nada", ha señalado.

La secretaria general del PSOE de Ronda, Isabel Aguilera, ha asegurado que los incumplimientos de Moreno Bonilla en la ciudad "se pueden elevar a la categoría de mentira masiva". Aguilera ha señalado como principales ejemplos "las infraestructuras prometidas y nunca ejecutadas, el deterioro de la sanidad pública, el incumplimiento del centro sociosanitario y el abandono del patrimonio histórico".

"En una ciudad monumental como Ronda, el deterioro del patrimonio es especialmente grave. El incumplimiento con el conjunto arqueológico de Acinipo es otra muestra más de la falta de compromiso de Moreno Bonilla con esta tierra", ha manifestado.

En el acto también han intervenido Pilar Delgado, arqueóloga, y Agustín Rubir, en nombre de la plataforma por la sanidad pública en la Serranía de Ronda.

