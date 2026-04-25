Por Andalucía se compromete a "médico 24 horas" e inversiones en movilidad en la Serranía de Ronda (Málaga)

El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, en Arriate. - POR ANDALUCÍA

ARRIATE (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha criticado este sábado en Arriate que "Andalucía no aguanta más otro gobierno de Moreno Bonilla y del Partido Popular". En este municipio de la Serranía de Ronda, Alba ha mostrado el compromiso de la coalición de izquierdas con instaurar médico 24 horas en la comarca y realizar inversiones en movilidad.

"Moreno Bonilla está vendiendo a Andalucía, está vendiendo nuestros recursos, lo que es de todas, lo que es de todos, lo común", ha dicho Alba que ha sido tajante al criticar que "todos los servicios públicos, en lugar de entenderlos como un derecho fundamental de los andaluces, los están entregando en virtud del negocio, están entregando la sanidad, la educación o la dependencia a los grandes patrimonios, fondos de inversión y fondos buitres, lo que está haciendo que, al final, esos derechos fundamentales no se les esté garantizando a la población".

"A día de hoy tenemos en Andalucía 200.000 personas que tienen que esperar entre seis meses y un año para una operación. En estos momentos, 15 personas mueren al día porque la Ley de Dependencia ni siquiera les llega. O hablamos de grandes multipropietarios que tienen más de 50 viviendas cuando a la mayoría de los andaluces, de las andaluzas y, sobre todo aquí, en la provincia de Málaga o en la comarca de Ronda, la gente está viendo que la vivienda se está convirtiendo en el mayor de los problemas que tenemos", ha señalado.

En este sentido, el candidato de la coalición de izquierdas ha incidido en que "la vivienda la están entregando a fondos de inversión y eso está llevando a que los alquileres estén subiendo incluso un 70% de lo que podía ser el coste original".

Asimismo, Alba ha subrayado que "sufrimiento, incertidumbre y falta de futuro es la realidad que nos estamos encontrando los andaluces y las andaluzas con el gobierno de Moreno Bonilla". Alba ha subrayado que "Moreno Bonilla entiende Andalucía como la ley de la selva, como un sálvese quien pueda. Quien tenga pasta, tirará hacia adelante. Quien no tenga dinero, se quedará atrás".

Ante esto, el candidato de Por Andalucía ha apuntado que desde su candidatura "no nos resignamos. Es importante un nuevo futuro y después del 17 de mayo tiene que haber un cambio en Andalucía para poner en el centro el valor de lo público, la sanidad pública, la educación pública, la dependencia desde lo público y la intervención clara y directa, sin ningún titubeo en el mercado de la vivienda, para que cada persona, cada familia, pueda tener una casa en Andalucía".

Por último, Alba ha zanjado diciendo que "desde esa convicción de lo público, afrontamos esta campaña y estas elecciones, para intentar que la sociedad andaluza sea más feliz de lo que lo está siendo ahora con el gobierno de Moreno Bonilla, que lo único que se ha dedicado es a vender toda Andalucía y hacer de los derechos un negocio".