Adelante Andalucía llevará al Parlamento andaluz el conflicto laboral de Hitachi la próxima semana

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García (centro), en su reunión con CCOO y USO para abordar la situación en Hitachi. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha mantenido este viernes en Córdoba una reunión con representantes sindicales de CCOO y de USO de Hitachi para conocer de primera mano "la situación de un conflicto que afecta a más de 400 familias y se está alargando demasiado" y mostrar su "apoyo" a la plantilla, además de anunciar que su grupo llevará este tema al Parlamento andaluz.

Según han señalado desde Adelante Andalucía en una nota, la formación se ha "comprometido" a llevar este conflicto "la próxima semana" al Parlamento e "interpelar directamente" al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno (PP), con dos cuestiones acerca de esta problemática.

En primer lugar, García ha informado de que pedirán a Moreno "un compromiso personal de la misma forma que ha estado para las fotos cuando han anunciado inversiones", por lo que exigen que "esté ahora para defender los derechos de los trabajadores" y "de la cara" por ellos.

En segundo lugar, el portavoz ha señalado que pedirán "a todas las administraciones que no se pueda contratar ni licitar desde el sector público con empresas que incumplan los derechos de los trabajadores como viene reconociendo la autoridad laboral y los juzgados", que "han dado la razón a CCOO y USO en todas sus demandas hasta el momento".

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Álvaro García (CCOO), ha destacado que esperan que en la reunión prevista para el próximo jueves se puedan "acercar posturas sobre el convenio y avanzar en la negociación porque seguir prolongando esta situación no beneficia a nadie".

Asimismo, ha señalado que CCOO está "dispuesta a negociar", afirmando que han sido "flexibles" con sus propuestas porque apuestan "por el futuro de Hitachi Energy, pero ese futuro no se puede basar en la precarización del empleo". Al respecto, ha agregado que Hitachi Energy es "una empresa estratégica para la provincia" y quieren "que lo siga siendo", una cuestión que tiene "clara toda la plantilla" que, por ello, ha "suspendido las movilizaciones previstas", para mostrar su "buena voluntad de llegar a un acuerdo".

Por parte de USO, Juan Caballero, miembro del Comité de Hitachi y miembro de la paritaria de negociación, ha lamentado profundamente "la irresponsabilidad de la dirección de la empresa en la negociación del convenio colectivo".

Además, ha asegurado no compartir "la postura de ciertos sindicatos, que en lugar de defender los intereses de los trabajadores, se dedican a torpedear un proceso clave para mejorar sus condiciones laborales y garantizar el pleno respeto a la legalidad vigente". Para concluir, Caballero ha afirmado que USO apuesta firmemente por "un acuerdo justo y equilibrado que beneficie a toda la plantilla".