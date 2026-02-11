Adelante Andalucía pide "explicaciones" a la Junta por "vulnerar la protección de datos" de miles de alumnos y docentes

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha pedido este miércoles "explicaciones" a la Junta por haber "vulnerado la protección de datos de más de 700.000 alumnos y de más de 43.000 docentes de más de 2.600 centros educativos" andaluces con el contrato firmado por la Consejería de Desarrollo Educativo con Google, que "no es una ONG" ni "hace las cosas gratis".

Así lo ha advertido el portavoz de Adelante, José Ignacio García, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que se ha referido al convenio que por parte de la Junta de Andalucía se firmó con la citada tecnológica para disponer de su plataforma educativa virtual 'Workplace for Education' a cambio de la cesión de sus datos.

El también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento ha aseverado que "si Google te da un servicio gratis para alojar los datos de 700.000 alumnos, es que en realidad tú estás pagando con los datos de 700.000 alumnos", porque dicha empresa "no es una ONG" y "no da las cosas gratis", además de que "no le quiere hacer un favor" a la administración autonómica.

En esa línea, ha lamentado que se le hayan "regalado" a Google "los datos muy sensibles" de "700.000 alumnos", así como de miles de profesores, y ha avisado de que desde Adelante van a "pedir explicaciones al Gobierno" de la Junta sobre este tema, así como que tenga "coherencia" si desde el Ejecutivo de Juanma Moreno indican que están "preocupados por cómo nuestros alumnos están en las redes sociales, en las plataformas digitales, en el entorno digital".

Así, José Ignacio García se ha preguntado que "cómo puede ser" que la Junta le dé esos "datos a una multinacional" si está "preocupada por la salud digital de nuestros niños".

ENMIENDA "DE TAPADILLO" PARA CAMBIAR LA LEY DE TRANSPARENCIA

Por otro lado, el portavoz de Adelante ha cargado contra una enmienda que el Grupo Popular ha introducido "de tapadillo" en una de las disposiciones finales del proyecto de Ley Universitaria para Andalucía que este miércoles por la tarde afronta su debate final en el Pleno del Parlamento para "modificar la Ley de Transparencia" Pública de la comunidad autónoma.

José Ignacio García ha denunciado que los 'populares' han introducido "de rondón" esa enmienda "para que no nos demos cuenta" de ella, y ha advertido de que con esa modificación "van a eliminar todas las sanciones" que le podrían caer "en el futuro" a los "altos cargos por incumplir la ley en materia de transparencia y de incompatibilidades".

El portavoz de Adelante ha puesto de relieve que, con la ley actual, se podía imponer "una sanción de hasta 400.000 euros a los altos cargos de la Junta por incumplir" dicha Ley de Transparencia, pero con dicha enmienda "se cargan todo el régimen sancionador", de forma que, cuando se apruebe la Ley Universitaria y entre en vigor, "cuando un alto cargo incumpla la Ley de Transparencia en materia de transparencia o de incompatibilidades, ya no va a tener sanción económica ninguna", e "incumplir" dicha normativa saldrá "gratis".

El portavoz de Adelante ha insistido en criticar que el PP-A ha introducido dicha enmienda con "calzador, sin que nadie se dé cuenta en la disposición final segunda de la Ley de Universidades", y lo ha atribuido a que "algo tienen que esconder" los 'populares' con esta "bomba" que están planteando "para cargarse los poquitos mecanismos que hay para sancionar a los altos cargos de la Junta que se salten la ley", según ha concluido denunciando.