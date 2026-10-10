Adelante Andalucía se reivindica como el "voto útil" en las próximas elecciones para "pararle los pies" a PP y Vox

Adelante Andalucía celebra su Conferencia Municipalista. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha iniciado este sábado, 10 de octubre, su Conferencia Municipalista, en la que se ha reivindicado como la formación que encarna el "voto útil" para "pararle los pies" en las próximas elecciones --tanto generales como locales-- a PP y Vox.

Así lo ha defendido el portavoz de Adelante, José Ignacio García, en una atención a medios al inicio de este encuentro en Sevilla en el que, según ha explicado, su formación va a "debatir sobre los próximos procesos electorales", de modo que va a "aprobar su estrategia para las elecciones municipales" de mayo de 2027, en la que ya están "trabajando", y a abordar "la estrategia ya en marcha para las elecciones generales" del 29 de noviembre.

En todo caso, el portavoz de Adelante ha querido lanzar el mensaje a "toda la ciudadanía andaluza" de que, "frente al lío, la seguridad y la certeza es Adelante Andalucía", partido que ha reivindicado así como "la mejor herramienta para luchar contra las derechas".

En esa línea, ha aseverado que "la mejor herramienta para quitarle votos y escaños al PP y a Vox es Adelante Andalucía", y el votante debe saber que si le "preocupa que gobiernen las derechas, la mejor herramienta es Adelante Andalucía".

"Si te preocupa que gobiernen las derechas, y además sabes que el PSOE siempre acaba defraudando, Adelante Andalucía" es la opción, según ha incidido José Ignacio García, que ha reivindicado que su formación es la más útil para "pararle los pies a las derechas", y para impulsar "una política de vivienda valiente en favor de la clase trabajadora".

Además, ha abogado por apoyar a Adelante Andalucía si se quiere que "Andalucía tenga una voz fuerte", y ha destacado que, en la conferencia de este sábado, con la participación de "más de 400 delegados de todas las asambleas de todas las provincias, comarcas de Andalucía", lo que se demuestra es que dicho partido "da certeza, seguridad".

"Nosotros no nos vamos a distraer, no nos vamos a meter en 'peleítas' con nadie", ha agregado el portavoz de Adelante Andalucía, que ha defendido que su partido propone "un proyecto de transformación profundo, una fuerza en favor de la clase trabajadora andaluza y una fuerza que tiene un objetivo claro", el de "pararle los pies a la derecha y a la extrema derecha".

A preguntas de los periodistas sobre su decisión de no sumarse a la coalición del Frente Amplio que, de cara a las elecciones generales, impulsan formaciones como Izquierda Unida (IU) y Movimiento Sumar, el portavoz de Adelante ha señalado que "no hay tiempo que perder" ni de "meterse en historias, en lío".

"Lo tenemos muy claro: hay que seguir con la misma estrategia con la que seguimos en las elecciones andaluzas" del 17 de mayo, en las que, según ha valorado José Ignacio García, Adelante demostró que "se podían multiplicar por cuatro los escaños" en el Parlamento y "no tocarle ni un escaño a Izquierda Unida y a Podemos", porque "Adelante Andalucía no divide", sino que "amplía el espacio, hace que más gente vote, se ilusione, que más jóvenes se movilicen", ha agregado.

En esa línea, ha incidido en defender que Adelante Andalucía es "una fuerza fresca" y "la mejor herramienta para echar a la derecha", además de "una izquierda nueva, fresca, diferente, andalucista, feminista anticapitalista".

De este modo, ha concluido subrayando que Adelante Andalucía va a concurrir a las próximas elecciones generales y municipales desde la premisa de que se necesita "otra izquierda para que más gente vote a la izquierda, y así poder pararle los pies a la derecha y a la extrema derecha".