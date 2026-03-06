Adelante Andalucía resalta el "desastre histórico" del tren en Granada y exige medidas para su mejora

José Ignacio García, de Adelante Andalucía, en el centro en la imagen ante la estación de trenes de Granada
José Ignacio García, de Adelante Andalucía, en el centro en la imagen ante la estación de trenes de Granada - ADELANTE ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 15:24
Seguir en

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tachado este viernes en Granada de "desastre histórico" la situación ferroviaria de la ciudad y ha pedido un tren que conecte la provincia así como que la Junta pueda asumir las competencias en el servicio de trenes de cercanías y de media distancia.

"Todo el oriente andaluz está maltratado sistemáticamente con las conexiones y con los servicios públicos como el tren", ha aseverado García a los medios ante la estación de trenes de Andaluces. Adelante ha llevado al Parlamento un asunto que "está en el Estatuto de Autonomía" y es que el servicio ferroviario de cercanías y de media distancia "sea competencia de la Junta".

"Estamos convencidos de que, si no se piensa desde Andalucía, nunca se va a conectar a Granada" o a comarcas como el Altiplano u otras colindantes con la capital granadina "que están absolutamente abandonadas a nivel de transporte ferroviario". En este sentido, García ha añadido que desde Adelante exigen un tren que sea "cien por cien público, andaluz y pensado para que se muevan los trabajadores".

Ha lamentado que "una capital fundamental en Andalucía tenga un tren que, cuando no está estropeado, llega tarde", y ha criticado "un sistema más pensado en conectar Granada con Madrid que con todos los vecinos" de las provincias o las comarcas colindantes. "No puede ser que tengamos un tren pensado única y exclusivamente para el turismo, para conectarla con Madrid y con suerte... porque la mitad de las veces también falla", ha añadido.

Se trata, según el portavoz de Adelante, de apostar por "un tren para conectar a todos esos estudiantes" y trabajadores "que necesitan moverse a provincias colindantes, con Sevilla, con Málaga o en el propio interior de la provincia". "Esto es un desastre sistemático", ha lamentado García, para quien "no puede ser que Granada siempre esté maltratada a nivel de conexión ferroviaria".

"Por eso en esta futura campaña electoral de las elecciones andaluzas nosotros vamos a insistir, va a ser una de nuestras obsesiones, la conexión ferroviaria de Granada", ha apuntado incidiendo además en su postura contraria a "la privatización, que está promoviendo que cada vez haya menos líneas y cada vez el servicio sea peor" y con "peores condiciones laborales para los trabajadores".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado