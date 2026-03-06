Adelante Andalucía resalta el "desastre histórico" del tren en Granada y exige medidas para su mejora

José Ignacio García, de Adelante Andalucía, en el centro en la imagen ante la estación de trenes de Granada - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tachado este viernes en Granada de "desastre histórico" la situación ferroviaria de la ciudad y ha pedido un tren que conecte la provincia así como que la Junta pueda asumir las competencias en el servicio de trenes de cercanías y de media distancia.

"Todo el oriente andaluz está maltratado sistemáticamente con las conexiones y con los servicios públicos como el tren", ha aseverado García a los medios ante la estación de trenes de Andaluces. Adelante ha llevado al Parlamento un asunto que "está en el Estatuto de Autonomía" y es que el servicio ferroviario de cercanías y de media distancia "sea competencia de la Junta".

"Estamos convencidos de que, si no se piensa desde Andalucía, nunca se va a conectar a Granada" o a comarcas como el Altiplano u otras colindantes con la capital granadina "que están absolutamente abandonadas a nivel de transporte ferroviario". En este sentido, García ha añadido que desde Adelante exigen un tren que sea "cien por cien público, andaluz y pensado para que se muevan los trabajadores".

Ha lamentado que "una capital fundamental en Andalucía tenga un tren que, cuando no está estropeado, llega tarde", y ha criticado "un sistema más pensado en conectar Granada con Madrid que con todos los vecinos" de las provincias o las comarcas colindantes. "No puede ser que tengamos un tren pensado única y exclusivamente para el turismo, para conectarla con Madrid y con suerte... porque la mitad de las veces también falla", ha añadido.

Se trata, según el portavoz de Adelante, de apostar por "un tren para conectar a todos esos estudiantes" y trabajadores "que necesitan moverse a provincias colindantes, con Sevilla, con Málaga o en el propio interior de la provincia". "Esto es un desastre sistemático", ha lamentado García, para quien "no puede ser que Granada siempre esté maltratada a nivel de conexión ferroviaria".

"Por eso en esta futura campaña electoral de las elecciones andaluzas nosotros vamos a insistir, va a ser una de nuestras obsesiones, la conexión ferroviaria de Granada", ha apuntado incidiendo además en su postura contraria a "la privatización, que está promoviendo que cada vez haya menos líneas y cada vez el servicio sea peor" y con "peores condiciones laborales para los trabajadores".