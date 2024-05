SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora ha reclamado este martes "abrir el melón de la independencia judicial y de la separación de poderes" tras considerar que ese principio rector de la democracia "no puede suponer que los jueces no puedan responder nunca" y, por ello, que "los jueces no pueden ser intocables".

Son sus conclusiones al calor del periodo de reflexión que abrió Pedro Sánchez acerca de su continuidad como presidente del Gobierno a raíz del inicio de una instrucción judicial sobre su mujer sustentada en informaciones periodísticas.

En rueda de prensa en el Parlamento, Mora se ha mostrado partidaria de evaluar las consecuencias de "barbaridades" como "admitir a trámite una denuncia con recortes de prensa", situación de la que ha reclamado que "tenga consecuencias" después de argumentar que "la única forma es recurrir un auto" sobre la réplica que admite un pronunciamiento judicial.

Con la idea de que "ese melón hay que abrirlo" y que de igual forma "hay que prohibir organizaciones mafiosas como Manos Limpias", al tiempo que ha afeado al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar su inacción con la llamada Ley Mordaza, la parlamentaria de Adelante ha reprochado a Sánchez que "ha perdido la oportunidad de poder haber hecho algo" sobre esas situaciones judiciales cuando "ha sentido la empatía" de una parte de la población, para hablar entonces de "decepción" por el hecho de "después de esta crisis que ha provocado, no haya tomado ni una medida".

Mora ha considerado también que "nos alegramos de que la extrema derecha no tenga la capacidad de poner y quitar presidentes mediante bulos", para esgrimir de nuevo que "el presidente ha tenido la atención absoluta de los medios nacionales e internacionales, ha tenido toda la atención mediática debido a lawfer que ha sufrido y ha salido y no propone una medida, ni avanzar en derechos, sigue en ese bucle de intentar buscar la empatía de los ciudadanos con lo que está viviendo", antes de reconocer que "es cierto la situación de lawfer que está sufriendo", pero también que "mucha gente antes" lo ha padecido.