Adelante atribuye a "Vox, la ultraderecha" el cántico xenófobo en el España-Egipto: "Hoy gritan; pasado dan una paliza"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones de 17 de mayo, José Ignacio García, ha considerado este miércoles que "esto es lo que provoca Vox y toda la ultraderecha" en alusión a los cánticos xenófobos que se escucharon el martes en el partido de fútbol amistoso entre las selecciones de España y Egipto, celebrado en el estadio del Real Club Deportivo Español en Cornellá de Llobregat (Barcelona), donde parte de la grada coreó un "musulmán el que no bote".

En una publicación en su cuenta personal en la red social X, García ha advertido sobre esos comportamientos al argumentar que su evolución puede ser que "hoy gritan en la grada; mañana insultan y pasado dan una paliza", antes de concluir que "son un peligro para la sociedad".

García ha reclamado que esos comportamientos "no se pueden permitir", por lo que ha considerado que en ese caso el partido "debería haberse parado" y ha calificado seguidamente a la Real Federación Española de Fútbol de "cómplice del racismo".

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre los cánticos islamófobos y xenófobos que se produjeron este martes en un sector del estadio RCDE Stadium en Cornellà de Llobregat (Barcelona), donde se disputó el partido amistoso de fútbol entre las selecciones de España y Egipto, informan en un mensaje 'X' recogido por Europa Press.

El conseller de Deportes, Berni Álvarez, ha lamentado los comportamientos inaceptables de una parte de la grada: "Hemos pedido a los responsables que se activasen los protocolos y continuaremos trabajando para que el deporte sea un espacio de inclusión, sin odio ni racismo. Somos un país de acogida, respeto y convivencia", ha expresado a través de 'X'.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, también se ha sumado al rechazo de estos hechos y ha asegurado que se comunicó a los organizadores activar los protocolos correspondientes y así se produjo: "El racismo no tiene cabida en ningún sitio. Ante esto, solo hay una respuesta posible: firmeza, rechazo y defensa clara de los valores de respeto y dignidad que definen a Cataluña".