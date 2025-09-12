Adelante cree "una barbaridad" alojar maquinaria de limpieza en la Mezquita: "La Junta se lava las manos"

CÓRDOBA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado este viernes sobre el incendio que se inició el 9 de agosto en una capilla de la Mezquita de Córdoba, cuyo origen se ha situado en una máquina barredora eléctrica, que "es una barbaridad que unas rumbas industriales se guarden en una capilla histórica", al tiempo que ha elogiado que "la respuesta de los servicios de emergencia fue fantástica".

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, provincia en la que este partido ha iniciado su gira 'Ruta Adelante 26' como antesala para la preparación de las elecciones andaluzas de 2026, ha explicado su agenda provincial en este sentido, con actividades como una reunión con la militancia o con los delegados sindicales de los hospitales de Montilla y Puente Genil y de la que va a formar parte "las cuestiones relacionadas con el incendio de la Mezquita".

Ante la respuesta ofrecida este jueves por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en el Pleno del Parlamento, José Ignacio García ha concluido que "se lava las manos y dice que todo es fantástico", para ironizar con la posibilidad de que "no vaya a ser que se moleste el obispado".

"Me parece lamentable la respuesta de la consejera", ha seguido considerando el candidato de Adelante a la Junta de Andalucía, a quien le ha reprochado que "viene a decir que todo está fantástico y que no hay ningún problema".

García ha sostenido que "lo que ha fallado es la prevención", ante el convencimiento de que "esto no debería haber ocurrido nunca", para remarcar entonces como "barbaridad que se guarde un material con baterías como son unas limpiadoras, como son unas rumbas".

El portavoz de Adelante ha apelado al hecho de que "la propia iglesia tiene otros edificios adyacentes cercanos en los que se podrían estar" y ha insistido en la idea de que "en un sitio como la Mezquita nunca debería haber ocurrido esto", para remarcar que "ha fallado la prevención y lo que estamos pidiendo es que se investigue, que se busquen los responsables".