Adelante cree que idea de Urkullu "atenta contra la historia de Andalucía" y pide un Estado descentralizado confederal

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha desechado la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de interpretar la Constitución para potenciar la "España plurinacional" y con ello aumentar el autogobierno de País Vasco, Cataluña y Galicia por considerar que "atenta contra la historia de Andalucía" por cuanto propicia que "el pueblo andaluz sea un pueblo de segunda".

A través de un audio remitido a los medios de comunicación, su portavoz en el Parlamento de Andalucía, José Ignacio García, ha argumentado que "Adelante Andalucía, y creemos que la mayoría de la sociedad andaluza, no vamos a permitir un modelo territorial donde se menosprece la historia de Andalucía", al tiempo que se ha mostrado partidario de "un Estado descentralizado confederal donde los pueblos tengan la soberanía".

García ha apelado a diferentes hitos en la historia de Andalucía por ser un sujeto político y ha evocado en consecuencia que "nuestros padres, nuestras abuelas, consiguieron a través del 28 de febrero, a través del 4 de diciembre, tener el mismo nivel político que Andalucía, Euskadi y Cataluña" y ante aquella demostración ha reivindicado que "lo que no vamos a permitir es que ahora se nos ningunee".

"Nosotros apostamos por un modelo descentralizado confederal donde Andalucía tenga el mayor peso político posible", ha proclamado el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía.

García ha desechado cualquier otro planteamiento de la estructura territorial de España porque en ese supuesto supondría "seguir insistiendo en una situación de desventaja territorial, de infrarrepresentación política y de infrafinanciación que estamos viviendo en Andalucía".

"Esta batalla la vamos a dar, la vamos a dar desde Adelante Andalucía, la izquierda política y en general desde todos los andaluces y andaluzas", ha proclamado el portavoz parlamentario de Adelante, quien ha recriminado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que demande la reforma del sistema de financiación para "una mayor financiación para Andalucía", cuando ha estimado que su pretensión última es "simplemente bajarle los impuestos a sus amigotes y a los ricos".

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía se ha reafirmado en decir "no a este modelo en tanto que no cuente con Andalucía al mismo nivel que los territorios que tengan mayor representación y mayor poder político porque así lo decidimos el 4 de diciembre del 77 y el trabajo que hicieron nuestras abuelas y nuestras madres no lo vamos a tirar por tierra", para desdeñar entonces un rediseño del reparto del poder territorial en España "porque le convenga a los cálculos electoralistas o los cálculos meramente de politiqueo que estamos asistiendo los últimos días".