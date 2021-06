Adelante critica a la Junta por "permitir a grandes superficies abrir los festivos este verano en municipios turísticos"

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha criticado este miércoles lo que ha considerado un "ataque" del Gobierno de la Junta al pequeño y mediano comercio por permitir que, "en todos y cada uno de los municipios turísticos" de la comunidad autónoma "se podrá abrir durante todo el verano" las grandes superficies, "al igual que lo hacen" éstas "en los municipios declarados como de Gran Afluencia Turística".

Según ha detallado Guzmán Ahumada en una rueda de prensa en el Parlamento, así se recoge en el artículo 24 del Decreto-ley 11/2021, de 1 de junio, por el que se establecen medidas extraordinarias para paliar la pérdida de rentas de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del sector de feriantes, para el apoyo económico del servicio de atención infantil temprana, así como para la flexibilización de horarios comerciales de los municipios turísticos de Andalucía, y se adoptan medidas excepcionales relativas a las convocatorias y reuniones de los órganos sociales de las sociedades cooperativas andaluzas".

En concreto, dicho artículo 24 establece que, "durante el periodo estival del ejercicio 2021, que comprende los meses de junio, julio, agosto y septiembre, los establecimientos comerciales minoristas situados en los municipios declarados como turísticos conforme al Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía, podrán permanecer abiertos durante todos los domingos y festivos del mencionado periodo estival".

Guzmán Ahumada ha acusado a la Junta de hacer un "uso torticero" de sus decretos con un asunto como éste que, en su opinión, el Gobierno andaluz quieren que "pase inadvertido por la coincidencia" de los conceptos de Municipio Turístico y municipio de Gran Afluencia Turística, cuando "no es lo mismo", de forma que "no todos los municipios turísticos son de gran afluencia turística", según ha subrayado.

"Es decir, los que deciden ser municipios turísticos no tienen por qué variar con otros municipios el horario de las grandes superficies", ha subrayado el también representante de Unidas Podemos por Andalucía, que ha tachado de "incomprensible" que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), "en medio" de dicho decreto, "vuelva a permitir la apertura en domingos y festivos en los municipios turísticos de todas las grandes superficies atacando a la autonomía local".

Y es que, según ha defendido, "son los municipios los que deciden si en ellos abren o no este tipo de superficies los domingos y los festivos", y esta medida incluida en el citado decreto es un "ataque a la autonomía local" que desde la Junta se lleva a cabo por su "línea que viene marcada a fuego de apoyo constante a las grandes superficies".

En ese sentido, ha criticado que, cuando "el papel que debería tener la Junta de Andalucía es el de armonizar la convivencia que tiene que existir entre grandes superficies y pequeño y mediano comercio", el actual Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "lo único que hace es alinearse con las grandes multinacionales, con aquellos que no generan tanto empleo como lo que sí generan los pequeños y medianos comercios, con aquellos que tributan fuera de Andalucía, con aquellos que no hacen barrio, que no hacen pueblo", según ha ahondado.

Desde Adelante piden a la Junta "que recapacite, que antes de traer" este decreto para su convalidación en el Pleno del Parlamento, "elimine ese punto y, si no es capaz de enfrentarse a las grandes multinacionales que están detrás de las grandes superficies, dejen en manos de los municipios que puedan decidir si quieren o no quieren que en sus pueblos abran todos los domingos y festivos del verano".

Ahumada ha anunciado así que desde su grupo van a pedirle al resto de los del Parlamento andaluz que soliciten un "cambio de ese punto" del decreto, para "al menos meter una coletilla" que apostille que se permite la apertura de grandes superficies en los municipios turísticos los domingos y festivos de este verano "siempre y cuando el municipio así lo solicite o así lo determine".

Tras dar por hecho que, "sobre todo las tres derechas --en alusión a PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox-- no van a eliminar ese punto" del decreto, el portavoz adjunto de Adelante ha advertido de que su grupo votará "en contra de la totalidad" del decreto en el debate de su convalidación si llega al Parlamento "tal cual" se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a pesar de que hay cuestiones en el mismo "que nosotros apoyaríamos prácticamente a ciegas", según ha indicado.