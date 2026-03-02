Adelante cuestiona que la "emoción" de Moreno el 28F fuera "real" y que no la exprese con servicios públicos "en riesgo"

La responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, ha cuestionado este martes que la "emoción" que mostró el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), en el transcurso de su discurso en la gala de entrega de reconocimientos honoríficos con motivo del día de Andalucía, este pasado 28 de febrero, fuera "real", así como ha indicado que le gustaría que también la trasladara ante la pérdida de "servicios públicos de calidad" que se ven ahora mismo "en riesgo".

Así lo ha manifestado la representante de Adelante en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha señalado que a su formación le parece que es "bonito" que un presidente muestre "emociones", porque supone que "siente los problemas de los andaluces, que vive los momentos duros que se han vivido en Andalucía, sobre todo cuando hay vidas que se han perdido en accidentes" como el de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, o con las "recientes inundaciones" registradas en la comunidad autónoma este invierno.

"Que un presidente se emocione nos parece no sólo importante, sino necesario", para "demostrar que los malos momentos de los andaluces le duelen al gobierno que esté en esos momentos en Andalucía", ha añadido la representante de Adelante en esa línea, y antes de agradecer a Juanma Moreno que "se emocione con estos problemas y esos malos ratos que hemos vivido en nuestra tierra".

No obstante, ha apostillado que "nunca sabremos" si "esta emoción es real o era un poco de marketing", y ha agregado que a Adelante le "gustaría quizás saber si esta emoción fue real, o fue organizada en un despacho como parte de ese marketing que tienen que tener muchos políticos de cara a las elecciones" que se avecinan en esta comunidad, donde se celebrarán comicios autonómicos este año 2026.

Además, ha indicado que en Adelante Andalucía les "gustaría también que cualquier presidente" andaluz, e "incluso del Estado español, se emocione no solamente con casos como el Adamuz o los de las inundaciones", sino también "cuando estamos perdiendo día tras día un pilar fundamental en nuestra tierra como son los servicios públicos de calidad", y "cuando vemos en riesgo nuestra sanidad o nuestra educación públicas", o que "hay desahucios de personas mayores y jóvenes" que "no ven una alternativa habitacional".

Mari García ha remarcado que esos son "problemas de nuestra tierra" a los que "hay que darles solución", y ha añadido que, para Adelante Andalucía, "el 28F va mucho más de estos premios, de envolverse en una bandera verde y blanca", y de "ponerse una banderita de Andalucía en las muñecas".

Así, ha subrayado que para Adelante, el Día de Andalucía --que para esa formación se celebra cada año tanto el 28 de febrero como el 4 de diciembre-- es "seguir luchando y reivindicando el que se garanticen esos servicios públicos" que son la sanidad o la educación, o también los derechos a la vivienda y a un "empleo digno".

De esta manera, Mari García ha concluido que, para celebrar el día de Andalucía, desde Adelante ven fundamental que esta comunidad sea "una tierra donde podamos vivir dignamente y tengamos garantizados todos nuestros servicios públicos".

