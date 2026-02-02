Adelante se declara "preparado" ya para las elecciones con un proyecto que da "voz" y pone a Andalucía "en el centro"

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, encabeza una pancarta en la manifestación por el 4D como "Día Nacional de Andalucía". A 30 de noviembre de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha señalado este lunes que dicho partido está "preparado" para cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), convoque las próximas elecciones andaluzas, previstas para este año 2026, a las que la formación que lidera José Ignacio García quiere concurrir con una propuesta que dé "voz" a Andalucía y sitúe a la comunidad autónoma "en el centro" de la misma.

Así lo ha relatado Néstor Salvador en una rueda de prensa en la sede de Adelante Andalucía en Sevilla en la que ha explicado que el partido ha reunido durante este pasado fin de semana a su "comité de campaña", después de haber elegido hace un año a sus candidatos por las ocho provincias y al parlamentario José Ignacio García como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en los comicios de este año.

Néstor Salvador ha valorado que, con la referida reunión del comité de campaña, desde Adelante han dado "otro paso más para preparar la campaña electoral", y están "preparados" para, cuando Juanma Moreno convoque las elecciones, "plantear un proyecto que defienda a Andalucía, gobierne quien gobierne en Madrid y en la Junta", ha añadido.

El representante de Adelante ha señalado que el proyecto que plantea esta formación lo lleva trabajando el partido en el Parlamento durante los últimos cuatro años, "defendiendo los intereses de los andaluces, los servicios públicos, la sanidad, la educación y una Andalucía con derechos y con una vida digna para los andaluces", ha abundado.

Néstor Salvador ha subrayado que el proyecto que Adelante va a plantear a los andaluces y en el que están trabajando busca "que el cambio en Andalucía llegue", y que en esta comunidad "podamos vivir con dignidad, con sanidad, con educación y con los derechos que las derechas nos están negando".

FESTIVAL DE 'PODERÍO ANDALUZ' LA VÍSPERA DEL 28F

Por otro lado, el secretario de Organización de Adelante Andalucía ha presentado el festival de cultura andaluza que, con el nombre de 'Poderío Andaluz', se celebrará el próximo 27 de febrero en Jerez de la Frontera (Cádiz), la víspera del día de Andalucía.

Néstor Salvador ha indicado que el festival pretende aunar la cultura y el arte con la reivindicación como "seña de identidad de Andalucía", y al respecto ha valorado que en esta comunidad "tenemos la suerte de tener dos días de Andalucía, el 4 de diciembre" --en recuerdo de la jornada de 1977 en la que "con la movilización popular desde las calles ganamos nuestros derechos a ser un pueblo con voz y autonomía"--, y el 28 de febrero, el día de 1980 en el que, en el que "ganamos el referéndum" para la autonomía "frente a la derecha".

"Eso lo queremos celebrar este 27 de febrero en Jerez", ha subrayado el representante de Adelante, que ha agregado que "la identidad andaluza tiene una riqueza única", ya que "entrelaza la reivindicación y las ganas de cambio con cultura, arte y nuestra forma de entender el mundo".

Por eso, según ha continuado, desde la formación van a entrelazar las dos cuestiones celebrando un festival musical en el que participarán varios grupos reivindicativos y artistas andaluces "con larga trayectoria" de los que "muy pronto se anunciarán los nombres", y que "van a sorprender", según ha avisado Néstor Salvador.

Además, ha avanzado que desde Adelante van a hacer algo "bastante novedoso", y es que habrá zonas de exterior con puestos con decenas de artistas, creadores y diseñadores andaluces para que pongan en común sus productos.

"Tenemos la suerte de tener en nuestra tierra a muchísimos artistas que, desde sus redes y sus productos, están reflejando la forma de ser, de sentir y vivir de los andaluces con mucho arte y también humor en muchos casos; así que podemos disfrutar de sus creaciones para inspirarnos y para fomentar este arte tan cotidiano", ha comentado el secretario de Organización de Adelante.

Según ha detallado además, habrá también puestos de gente que "está cambiando Andalucía con su ejemplo como colectivos y cooperativas andaluzas", y que "desde su trinchera" hace que esta comunidad sea "un lugar mejor".

Por último, Néstor Salvador ha avanzado que habrá también un mitin político del candidato a las elecciones andaluzas, José Ignacio García, porque "estamos ya más que preparados, con las mejores ideas y la mejor gente para dar una gran sorpresa", según ha incidido en defender.