Adelante denuncia que Moreno sólo "se preocupa" de "subirse el salario" y "blindar su futuro" como expresidente andaluz

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), sólo "se preocupa" de "subirse el salario" que cobra en función de su cargo, y de "blindar su futuro" como expresidente autonómico.

Así lo ha denunciado la responsable de Organización de Adelante Andalucía, María García, en una rueda de prensa en Sevilla al hilo del decreto en el que trabaja el Gobierno andaluz para regular la creación de la Oficina de los expresidentes y expresidentas de la Junta de Andalucía, una cuestión que a la formación que lidera Teresa Rodríguez le "preocupa muchísimo".

La representante de Adelante ha subrayado que, según el "borrador de decreto que parece que está haciendo el Gobierno andaluz para regular la creación de la oficina de los expresidentes de la Junta desde el cese" de los mismos hasta que cumplan los 75 años de edad, dicho órgano "parece que tendría un coste de casi 224.000 euros para recursos humanos", entre quienes figurarían "un asesor de nivel 30, un automóvil de representación y dos conductores".

La responsable de Organización de Adelante ha criticado que se podría dar el caso de que "la ciudadanía andaluza" estuviera "pagando" a expresidentes de la Junta que después de su cargo se pasaran a "empresas privadas", y poniendo a su disposición "un asesor nivel 30, dos chóferes y dos conductores".

"Después de los recortes tan brutales que está habiendo en sanidad, en la educación pública, en los servicios públicos en definitiva", el presidente de la Junta de Andalucía "no se preocupa de otra cosa que de blindar su futuro aparte de subirse el salario", ha censurado María García antes de añadir que, ante eso, "no es de extrañar la noticia de que, por primera vez, el resto de los andaluces que no vivan en Cádiz vamos a dejar de escuchar las canciones críticas del carnaval" de la capital gaditana por la radio pública.

La representante de Adelante ha vinculado así el que "por primera vez" Radio Andalucía Información (RAI) no retransmita para el conjunto de Andalucía las actuaciones del carnaval de Cádiz a que las letras de sus coplas "critican la subida del salario del presidente de la Junta" y "los recortes brutales en sanidad; en definitiva, las políticas de recortes que está llevando el Gobierno andaluz", según ha subrayado.

PREGUNTA SOBRE EL ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS A YEMEN

Por otro lado, la representante de Adelante ha vuelto a trasladar la "preocupación" de su formación por la posible "utilización de la base de Rota (Cádiz) en la operación" militar de Estados Unidos contra Yemen, y al respecto ha recordado que su grupo ya ha registrado una pregunta por escrito en el Parlamento andaluz por esa posible "implicación de la base naval" ubicada en la provincia gaditana en dicha actuación norteamericana.

Esa utilización de la base de Rota "significaría que se posiciona así claramente de la parte del Estado de Israel" en su "guerra contra Palestina", según ha alertado María García, que ha acusado al gobierno hebreo de estar "cometiendo el mayor genocidio de la Historia" con dicho conflicto en Oriente próximo.

Al respecto, la representante de Adelante ha criticado que el Estado de Israel lleva "más de 100 días con esta masacre" sobre el pueblo palestino, "sin escuchar a la población que está saliendo constantemente a la calle para pedir que se paralice este genocidio", y ha incidido en advertir de que, la posible utilización de la base de Rota, "mete a Andalucía" en "la parte de Israel y pone en peligro a los andaluces".

Al hilo, María García ha anunciado que desde Adelante van a elevar al Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Gobierno para que "informe sobre si Andalucía está formando parte de manera indirecta de esta operación" estadounidense, una iniciativa que la formación andalucista llevará a cabo a través del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) al no contar con representación en la cámara baja, según ha explicado la responsable de Organización de Adelante.