Adelante dice que el acuerdo para las comisiones fue "cerrado" por PP, Cs y Vox, a los que acusa de "intentar confundir"

Publicado 08/02/2019 14:32:35 CET

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha insistido este viernes en que el acuerdo para el reparto de la composición de las mesas de las comisiones parlamentarias --presidentes, vicepresidentes y secretarios-- para la XI Legislatura fue "cerrado" y acordado entre el PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, partidos a los que ha acusado de "intentar confundir a la opinión pública" con este asunto.

En rueda de prensa, la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha asegurado que el portavoz de la confluencia, Antonio Maíllo, mostró la discrepancia del grupo ante el hecho de que Vox obtuviera la Presidencia de la comisión de Cultura y Patrimonio, departamento al que se adhieren las competencias de Memoria Histórica y Democrática.

Y es que, según ha relatado, a Adelante Andalucía le presentaron una propuesta "cerrada" entre el PP-A, Cs y Vox, que suman mayoría parlamentaria y que "hacen y deshacen".

Asimismo, Aguilera ha considerado que es "absolutamente inadmisible" que la Presidencia de la Cámara "lance cortinas de humo", toda vez que asegura que el PP-A y Cs "son los responsables de que Vox tenga la Presidencia de la comisión de Cultura".

"No sólo estamos dolidos sino que manifestamos nuestra contrariedad, no estamos de acuerdo", ha apostillado antes de incidir en que Adelante Andalucía no ha ratificado ninguna propuesta relativa al reparto de la composición de las mesas de estos órganos parlamentarios.