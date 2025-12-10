Adelante llama a "no normalizar" que confluyan en Andalucía "corrupción multimillonaria" y "colapso" en su sanidad

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha trasladado este miércoles su percepción acerca de que "estamos normalizando lo que no es normal", y es que en la sanidad pública andaluza se esté produciendo un "colapso" en el sistema a la vez que se investigan supuestos casos de "corrupción multimillonarios" en el seno del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha realizado esta reflexión en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz después de que este pasado martes se conociera que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que investiga posibles irregularidades en el fraccionamiento de contratos del SAS en la provincia gaditana, ha pedido un informe pericial a la Intervención General del Estado (IGAE) que, entre otros aspectos, incluya un "análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud" y determine "el daño producido al erario público".

El portavoz de Adelante se ha referido a esta reciente providencia del citado juzgado gaditano, y ha señalado que tiene "la sensación de que estamos normalizando lo que no es normal", y es que "a la vez que tenemos una crisis sanitaria brutal", con "listas de espera enormes", profesionales sanitarios a quienes "se les está explotando una barbaridad" con "condiciones de trabajo precarias", y un "colapso del sistema sanitario", existen "casos de corrupción multimillonarios en el Servicio Andaluz de Salud".

El portavoz de Adelante ha incidido así en criticar que "estamos normalizando tener a los trabajadores sanitarios en una situación precaria", mientras "su jefa, la gerente del Servicio Andaluz de Salud", Valle García, está "imputada por corrupción".

"Estamos normalizando lo que no es normal", ha insistido en criticar José Ignacio García, que ha llamado la atención acerca de que haya "una investigación brutal de casos de corrupción" en el SAS "y aquí no ha pasado nada", de forma que "seguimos como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada", tras lo que ha advertido de que desde Adelante van a "seguir denunciando" y a traer estos asuntos "a los diferentes plenos que haya" en el Parlamento.

"MANO DURA" CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por otro lado, el portavoz de Adelante ha señalado también que la postura de su partido acerca tanto de los supuestos casos de corrupción como de acoso es "la misma", al margen del partido al que afecte, de forma que reclaman "mano dura, que se investigue" lo denunciado y que, "si se demuestra que son culpables" los políticos implicados, haya "mano dura" con ellos.

A preguntas de los periodistas, José Ignacio García ha aludido, en concreto, a exdirigentes socialistas como los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como a representantes del PP como el senador y alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, quien, en su opinión, ya debería haber dimitido hace "mucho tiempo" por los supuestos casos de acoso sexual que se le atribuyen.

"Tan asqueroso Cerdán, tan asqueroso Ábalos como el de Torremolinos --en referencia al secretario general del PSOE local, Antonio Navarro--, como Landaluce", y "como tantísimos casos del PSOE y del PP", ha comentado el portavoz de Adelante para insistir en la idea de que le "da igual" de qué partido es cada investigado, y que lo que reclaman desde Adelante es "que se investigue" cada caso con "luz y taquígrafos, y si se demuestra la culpabilidad" de alguien, "que caiga todo el peso de la ley" sobre él y, "por supuesto, que dejen sus cargos de responsabilidad", ha zanjado.