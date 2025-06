SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha planteado este miércoles un cambio legal para que la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) solo la deben hacer los alumnos procedentes de centros privados al argumentar que en los centros públicos la capacitación académica de los estudiantes ya queda acreditada durante el curso por funcionarios que son sus profesores.

El portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha sostenido este miércoles que esta iniciativa "no va contra nadie" y su propósito es "acabar con una situación de discriminación al alumnado de la pública" por el contraste de que la evaluación en los centros privados "no tiene certificación del Estado" por aquello de que sus docentes no son empleados públicos.

Ese trato diferencial la sustenta en la idea de que el alumnado de la pública "tienen un doble corte", el primero de los cuales es su evaluación durante todo el curso académico por funcionarios públicos y que vuelven a repetir con la propia Prueba de Acceso a la Universidad y por ello propone Adelante Andalucía que su nota de acceso a la Universidad sea la obtenida en Bachillerato.

García ha reconocido que se trata de "una propuesta para generar un debate social" en la semana en la que en Andalucía y en España, salvo Cataluña, se celebra la PAU, que comenzó este martes y concluirá este jueves.

Ha esgrimido como fundamento de su petición que "hay estudios serios, rigurosos" acerca de que en los bachilleratos de los centros privados "se disparan los sobresalientes" y posteriormente "no sucede así en la selectividad", al tiempo que ha recordado que la nota del Bachillerato supone un 60% de la nota final de la PAU.

"El modelo actual está perjudicando al alumnado que viene de los bachilleratos públicos y beneficiando al alumnado que viene de los bachilleratos privados y hay que actuar sobre esta cuestión", ha proclamado el portavoz de Adelante.