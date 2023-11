Adelante pide el cese de la consejera de Salud tras "dispararse" las listas de espera: "Es incapaz"

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este miércoles el cese de la consejera de Salud, Catalina García porque "demuestra que es incapaz para el puesto" y que "debe marcharse automáticamente" tras la publicación de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y de consultas externas a los especialistas, de la que ha remarcado que sitúa a Andalucía como "la segunda comunidad con más listas de espera por habitante".

En rueda de prensa, el portavoz de Adelante ha considerado que será la próxima semana en el Debate sobre el estado de la Comunidad cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "tenga que explicar por qué ha seguido manteniendo a la consejera que ha disparado las listas de espera", así como que "va a tener que explicar por qué hay mas gente en lsita de espera que cuando cogió el Gobierno".

García ha sostenido que, frente a la explicación ofrecida por la consejera de Salud de que la no actualización de esas listas de espera, que no se hacía desde junio de 2022, obedecía a "un fallo técnico", la realidad era que "no se publicaban porque les daba vergüenza" y ha señalado que "son datos peores cuando al inicio de su mandato" tras poner de manifiesto que "si el PSOE lo hizo fatal en sanidad" se trata de "datos peores que cuando estaba Susana Díaz", por lo que ha apuntado que Catalina García "encima está contenta" tras haber argumentado que el aumento de las listas de espera acredita que "el sistema funciona".

El portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía, quien ha esgrimido que "más del 12% de la población andaluza está en lista de espera", ha sostenido que "los datos se han publicado en contra de la voluntad de la Junta de Andalucía" por el hecho de que previamente los había publicado el Ministerio de Sanidad.

"Es un ataque a los andaluces", ha sostenido José Ignacio García sobre el signficado del incremento de los pacientes en listas de espera, mientras que ha recriminado al Gobierno andaluz que "la única respuesta que da para intentar solventar el problema es derivar dinero a la privada", decisión que ha calicado como "una barbaridad" por el hecho de "ir multiplicando año tras año" la partida presupuestaria a conciertos sanitarios y ha considerado que no ha encontrado nada en el proyecto de Presupuesto 2024 que "nos hagan pensar que tienen un plan para arreglar la situación".

La receta que ha ofrecido José Ignacio García para la sanidad andaluza comporta ingredientes como "pagar a los especialistas para atender por las tardes, abrir los quirófanos por la tarde y aumentar la plantilla", antes de plantear que la lógica que sigue el Gobierno andaluz al respecto es que "no abro los quirófanos para derivar a la privada".