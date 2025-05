Adelante presenta una ley que plantea "expropiar 640.000 viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión"

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado este jueves la presentación, en los próximos días en el Parlamento andaluz, de una proposición de ley de derecho al acceso a la vivienda que "pone el foco" en la posibilidad de "expropiar" por parte de la Junta hasta "640.000 viviendas vacías de bancos y fondos de inversión", para lo que plantea la creación de un mecanismo.

En una atención a medios en Sevilla, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha presentado esta iniciativa en la que, según ha explicado, su formación lleva trabajando desde hace meses, y que plantea "expropiar viviendas vacías de bancos y bajar el precio de los alquileres para resolver el grave problema de acceso a vivienda que hay en Andalucía, y que no resuelven las leyes inútiles de PP y PSOE", según ha subrayado.

José Ignacio García ha sostenido así que las medidas que hasta ahora han adoptado PP y PSOE "no han conseguido solucionar uno de los problemas que más agobian a los andaluces, porque no tienen acceso a la vivienda, a poder pagar una hipoteca, a un alquiler y a no poder llegar a fin de mes, porque la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un lujo", según ha denunciado.

Desde Adelante han explicado que registrarán en el Parlamento "en los próximos días" esta proposición de ley que contará "con todo un paquete de medidas para poner sobre la mesa herramientas concretas que puedan dar solución los problemas vinculados al acceso de la vivienda".

Así, García ha puesto el foco en dos de las "medidas fundamentales" que recoge la iniciativa legislativa. En primer lugar, ha destacado la creación de un mecanismo que permita a la Junta "expropiar" las "640.000 viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión" que hay ahora en Andalucía.

"No hablamos de segundas viviendas de nadie, sino de viviendas vacías que tienen bancos que se dedican a especular", ha aclarado el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, que lo que propone así es que "la Junta dé un plazo a estos grandes tenedores para poner las viviendas en alquiler o, en su defecto, las podrá expropiar para ponerlas en alquileres accesibles para la mayoría".

La segunda "gran medida" que ha destacado el portavoz de Adelante ha sido la de "limitar los precios de alquiler", pero "no como lo hace la ley de vivienda estatal", según ha apostillado José Ignacio García, que en ese sentido ha criticado dicha normativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, porque "no funciona, al limitar muy poco la subida después de una década de subida brutal".

De este modo, lo que sí proponen desde Adelante es que el límite del precio del alquiler esté "ligado a la renta familiar", y se establezca un máximo, es decir, que "ninguna casa podría valer más del 20% de la renta media de las familias de cada barrio".

José Ignacio García ha avanzado que, en los próximos días, desde Adelante Andalucía anunciarán el resto de las medidas de la ley que pretenden "ahondar en el debate abierto sobre vivienda y mejorar las propuestas del resto de partidos que no resuelven los graves problemas actuales".