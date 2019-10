Adelante presentará enmienda a la totalidad a un Presupuesto "fascista" que "pone una diana en la frente a las mujeres"

Publicado 16/10/2019 12:07:10 CET

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha avanzado que registrará este jueves una enmienda a la totalidad contra el proyecto de Presupuestos autonómicos para el 2020 al considerarlo "fascista" y que "pone una diana en la frente de todas las mujeres de Andalucía".

Así lo ha expresado en rueda de prensa la portavoz adjunta del grupo parlamentario de la confluencia de Podemos e IU, Ángela Aguilera, quien también ha criticado que las cuentas que defienden el PP-A y Cs son "aventureras, del 135, de los recortes, del Ibex 35 y del fascismo, de la extrema derecha andaluza", en alusión a Vox.

Ha censurado, además, que este Presupuesto "sirve para cualquier otra comunidad autónoma que gobierne el PP" pues son "unas cuentas tipo que no conocen ni afrontan los problemas particulares que tiene Andalucía de paro estructural, pobreza o precariedad".

"No son los Presupuestos que Andalucía necesita para despegar social y económicamente", ha proseguido Aguilera, que ha hecho hincapié en que "consolidan los recortes del 135 y destinan a pagar la deuda pública uno de cada siete euros", así como que contemplan "menos dinero para los servicios sociales y las políticas activas de empleo".

En la misma línea, la portavoz de Adelante incide en que las cuentas "contentan a un 5 por ciento que no pagará impuestos frente a la mayoría social, el 95 por ciento, que estará en peores condiciones y peor atendida que cuando se inició la crisis". "Se les debería caer la cara de vergüenza por decir que son los Presupuestos los más sociales", ha apostillado.

Tras criticar que el Gobierno andaluz "no ha diagnosticado" la situación real de Andalucía, Aguilera ha insistido en que el Presupuesto se ha hecho "a golpe de contentar a los socios fascistas del PP-A y Cs" y son de "la improvisación, nepotismo y precariedad".

Aguilera ha concretado que el proyecto presupuestario "recorta un 30 por ciento la Renta Mínima de Inserción Social pero no garantiza los suministros vitales a mucha gente que no puede pagarlos", además de que "baja las pensiones asistenciales, reduce un 15 por ciento el gasto en políticas activas de empleo y no garantiza una política de vivienda acorde a las necesidades".

"LA EXTREMA DERECHA GANA A LA DEMOCRACIA"

Señala la portavoz parlamentaria de Adelante que el Presupuesto "renuncia a una de las principales promesas de Moreno en campaña porque no van a generar trabajo", a la par que son "aventureros" por las previsiones de ingresos que contempla: "Son unos Presupuestos de ensueño de quienes no saben de dónde van a sacar dinero para atender las necesidades sociales de los andaluces".

"El presupuesto ponen una diana en la frente las mujeres más vulnerables, es claramente misógino y responde al chantaje permanente de la extrema derecha al PP-A y Cs", ha agregado Aguilera para advertir de que "se termina con el Observatorio de la Violencia de Género y se recorta un 37 por ciento el asociacionismo a las mujeres".

A su juicio, Andalucía adolece un Gobierno "desorientado y manifiestamente incapaz de poner sobre la mesa las políticas que la comunidad necesita, no tiene respuesta a grandes males de la región, solo para quienes más tienen". "La extrema derecha gana la partida a la democracia en Andalucía", ha concluido.

Y así, ha tildado de "teatrillo" las tensiones a las que este martes aludió el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en cuanto a la negociación del Presupuesto con Vox. Aguilera cree que "la hipocresía cada vez conoce menos límites" y que PP-A, Cs y Vox están de acuerdo "en lo fundamental, en el traspaso de lo público en beneficio de lo privado".

MORENO, "UN TALIBÁN NEOLIBERAL"

"En teatrillo, todo es mentira, tendremos unos Presupuestos muy de derechas, muy misógino y la extrema derecha estará muy contenta, lo demás es un teatro", ha abundado la dirigente de Podemos, que insiste en que las cuentas son "facistoides en lo social".

Respecto a si Adelante ha negociado con el Ejecutivo en este marco, Aguilera ha sostenido que "con estos Presupuestos es muy difícil la negociación" y que "cualquier propuesta negociación es un brindis al sol" con el que el Gobierno "trata de lanzar una imagen de que es centrado y dialogante pero eso es falso, es una actitud que no va más allá de la mera estética, luego en lo económico no atiende a razones".

A su juicio, las llamadas a la negociación del Gobierno andaluz son "un limpiado de cara", cuando ha insistido en que tanto Moreno como el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, son "talibanes neoliberales".