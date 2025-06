Adelante pide que la Junta deje de contratar con Acciona tras las "mordidas" en el caso Koldo: "Es poner un cortafuegos"

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía quiere que la Junta de Andalucía deje de contratar con Acciona y que facilite a su vez información sobre el volumen de contratos que tiene con esta empresa, petición que fundamenta en la irrupción de esta constructora en los audios del caso Koldo por el pago de comisiones para la adjudicación de obra pública.

La diputada Begoña Iza ha planteado esta propuesta en rueda de prensa cuya materialización queda pendiente de definir, por cuanto tiene que determinar si lo harán a través de una Proposición no de Ley (PNL) a través de la cual instar desde el Parlamento al Consejo de Gobierno para que renuncie a futuras adjudicaciones a esta empresa y otras que pudieran estar implicadas. Ha reconocido que "tenemos que estudiar cuál va a ser la vía" y en ese proceso ha hablado de "sondear otros grupos para pedir apoyos".

Iza ha apelado a que "no existiría la corrupción sin corruptores", premisa a la que ha añadido el argumento de "los políticos sinvergüenzas que se quieren llenar los bolsillos", a quienes "las empresas han sobornado para negocios ilícitos".

Ha considerado que Acciona haya destituido a su director del área de Construcción "no es suficiente" y ha reclamado en consecuencia levantar "un cortafuegos para que no vuelva a ocurrir" y ha exigido del Gobierno andaluz a que dé pasos "para que no ocurra".

Ahí encajaría la apelación a la Administración autonómica para que "no se contrate a Acciona ni otra empresa con una larga sombra de corrupción", ha afirmado Begoña Iza, quien ha lamentado que "hayan obtenido contratos de forma oscura" y ha demandado que "no se contrata" con las empresas que arrastran "un historial criminal de corrupción".

"Adelante va a pedir información de los contratos de la Junta de Andalucía con Acciona y del resto de empresas implicadas para conocer las magnitud, los riesgos, y fiscalizar si las cuentas casan o si están defraudando el dinero de los andaluces", ha sostenido la parlamentaria de Adelante en su rueda de prensa.

Sobre Acciona ha asegurado que "es propiedad de una de las familias más ricas del Estado, la familia Entrecanales" y ha ironizado sobre la afirmación de que "es posible enriquecerse de forma honesta".

Ha responsabilizado por igual de la corrupción a PSOE y PP al argumentar que "la corrupción es estructural en el bipartidismo", por lo que ha apelado al PP a que a "no sacar pecho" por cuanto ha blandido aquí que en el caso de Andalucía hay abierta una instrucción judicial en juzgados de Cádiz y Sevilla sobre la contratación del SAS.

Cuestionada por el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de revisar las adjudicaciones del Estado en obras ejecutadas en Andalucía y si tendría competencia para poder hacerlo, ha considerado que "el PP está intentando marear la perdiz de la corrupción en el PSOE para tapar sus propias vergüenzas".

Con la duda de si el Gobierno "podría tener atribuciones para fiscalizar esos contratos", Iza ha reprochado al Gobierno andaluz que "lo que no está haciendo es fiscalizar sus propios casos de corrupción, sus propias cuentas del SAS, sus contratos menores", de los cuales ha afirmado que podrían llegar a ser de 1.225 millones de euros, antes de plantear que "el PP lo que tiene que hacer es mirarse un poquito al espejo por las mañanas y ver qué arreglar en Andalucía".

AUDIOS DEL CASO SOBRE PROSTITUTAS: "ASCO, INFAMIA, TRATO VEJATORIO"

La diputada de Adelante Andalucía también se ha pronunciado sobre los audios del caso Ábalos-Koldo sobre contratación de prostitutas y los comentarios sobre ellas para afirmar que esas descripciones sobre ellas "nos parecen un asco, una infamia y nos revuelve el estómago", para resumir los calificativos del exministro de Fomento y su mano derecha como "trato vejatorio".

"Las mujeres no somos cosas que se compran y se venden", ha afirmado Begoña Iza, antes de asegurar que este comportamiento "no es exclusivo del PSOE" y ha evocado aquí casos del PP en "la Comunidad Valenciana, en Baleares hace unos años, hablábamos de orgías, de prostitución".

"El patriarcado está en todas partes, diga lo que diga la ultraderecha y esta es la violencia estructural que sufrimos las mujeres todos los días", ha afirmado la diputada de Adelante.